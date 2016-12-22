Олег Костин: Хоккей с мячом не имеет аналогов по своему территориальному охвату

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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ ИГРАЕТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ В ИДЕНТИЧНОСТИ СТРАНЫ

— На протяжении многих лет ВРНС считался церковно-общественным форумом, который занимается вопросами духовных ценностей, истории, общественными проектами. Почему сейчас вы обратились к спортивной сфере, став инициатором Фестиваля национальных видов спорта в Москве?

— Сегодня ВРНС ставит перед собой цель продвижения позитивного образа России в мире и внутри собственной страны. Мы продвигаем русскую идентичность в самом широком смысле слова — от Достоевского до игры в городки, от русской кухни до технологических проектов. И национальный спорт — несомненно, играет в идентичности большую роль. Весь мир признает Россию страной большого спорта, олимпийских достижений и побед. Но куда меньше России удалось продвинуть в мире свой образ, свой «символический капитал» на уровне массовой спортивной культуры. Что здесь имеется в виду?

Многие страны сделали узнаваемость своих видов спорта в мире фактически своей визитной карточкой — это касается и японских, и корейских единоборств или спортивных латиноамериканских танцев. Люди во всем мире занимаются этими видами спорта и через них знакомятся и с культурой этих стран, возникает позитивное отношение к этим культурам. А государства, в свою очередь, понимают, что пропаганда в мире своих национальных видов спорта ведет к формированию положительного образа страны в мире. В той же Японии это было закреплено на уровне госпрограммы. И мы тоже должны демонстрировать уникальную цивилизационную идентичность России в том числе и через ее национальные виды спорта.

Как сказал, выступая на открытии Фестиваля, Святейший Патриарх Кирилл, развивая эти виды спорта, мы имеем шансы продвигать их на международную арену, мы имеем возможность их пропагандировать и таким образом демонстрируем миру наш национальный дух, нашу культуру.

— А какие виды спорта Вы и другие организаторы фестиваля считаете национальными для России?

— На празднике были представлены такие национальные виды спорта, как хоккей с мячом, городки, лапта, самбо, силовые упражнения на турниках, гиревой спорт, русские шашки и ряд других. По какому принципу формировался этот список? Во-первых, все они признаны в Российской Федерации и официально считаются видами спорта. Во-вторых, они возникли в России в разные эпохи. Это и существующие уже веками лапта и городки, и появившийся в имперском Петербурге с уже установленными правилами хоккей с мячом, и советское самбо. Мы хотим подчеркнуть, что для нас «национальный» — это гораздо шире, чем узко-фольклорный смысл.

Через спорт мы хотим показать единство нашей истории. Наступает 2017 год, год, когда будут много говорить об исторических переломах, через которые прошла наша страна. И ВРНС хочет в том числе и в спортивных проектах продемонстрировать непрерывность эпох, непрерывность и преемственность российской истории — о чем, в частности, говорит и Святейший Патриарх Кирилл. Только осознавая эту непрерывность, мы сможем прийти к примирению и единству.

ХОТИМ, ЧТО НАШИ ВИДЫ СПОРТА ТОЖЕ СТАЛИ ОЛИМПИЙСКИМИ

— Почему такую ключевую роль в идее фестиваля играет хоккей с мячом?

— Этот вид спорта не только традиционен для России и СССР, он и по территориальному охвату не имеет аналогов. В него играют от Хабаровска до Архангельска, он связывает между собой отдаленнейшие регионы России. Даже хоккей с шайбой не имеет такого потенциала в охвате регионов. Хоккей с мячом в России находится под патронажем Патриарха.

— Как планируется развивать национальные игры и привлекать молодое поколение?

— Мы хотели бы, чтобы фестиваль национальных видов спорта стал ежегодным и проходил не только в Москве, но и в других регионах России. Но, конечно, развивать сами национальные виды спорта нужно не только на зрелищных мероприятиях, а главным образом делая их популярными. Надо, чтобы люди ими занимались. Вовлекать молодежь. И здесь хочется обратить внимание, что многие такие виды спорта не требуют больших финансовых затрат. Например, мы хотим поддержать продвижение городков в общественных средах — то есть чтобы эти виды спорта были для людей не только спортом, но и просто досугом, время препровождением. Фактически ведь для этого нужен только клочок земли — во дворе, в парке — и самое простое оборудование. Речь идет про виды спорта, для которых не требуется строить дорогие спорткомплексы, а которыми можно заниматься прямо в своем дворе.

— Какие традиционные виды спорта в России в перспективе могут стать олимпийскими? Каковы перспективы их развития?

— Конечно, мы бы хотели, чтобы наши национальные виды спорта, которые не являются олимпийскими, стати таковыми. Понятно, что это не простой вопрос. Но мы видим, что все больше даже самых экзотических видов спорта получают олимпийский статус, — возьмите как пример керлинг или фристайл. Хочется надеяться, что наши виды спорта с большой историей, которыми занимаются миллионы людей, тоже станут олимпийскими. И если мы будем продвигать их, популяризировать как в России, так и за рубежом, думаем, это произойдет быстрее.

И, наконец, надо смотреть и на более далекую перспективу — на основе национальных видов спорта можно организовать Всемирные русские игры, масштабные соревнования, где могут принимать участие команды из разных стран. Ведь наши национальные виды спорта могут быть интересны вовсе не только россиянам. В условиях, когда классический олимпийский спорт и международные спортивные инстанции становятся, как мы, к сожалению, видим, инструментами давления на Россию, было бы важно не только отстаивать свои права на уже существующих спортивных площадках, но создавать и свои соревнования. Свои спортивные мероприятия, привлекающие и спортсменов, и зрителей из разных стран, где Россию никто уже не смог бы несправедливо дискриминировать.