Бужан поблагодарил «Ростов-Дон» за сезон и попрощался с клубом

«Это был хороший матч для болельщиков. Мы провели четыре матча за семь дней, но закончили встречу в лучших кондициях, нежели оппонент.

Это пример того, что мы хорошо поработали в течение года. Хочу поздравить игроков, они показали фантастический дух, несмотря на сложности в первом тайме. Во второй половине встречи решили проблемы, сыграли как одна команда, отлично выглядели в защите.