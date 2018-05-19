Бужан поблагодарил «Ростов-Дон» за сезон и попрощался с клубом
Фредерик Бужан, который после финального матча Кубка России, выигранного его подопечными у «Кубани» (25:22), покинул пост главного тренера команды «Ростов-Дон», на
Фредерик Бужан, который после финального матча Кубка России, выигранного его подопечными у «Кубани» (25:22), покинул пост главного тренера команды «Ростов-Дон», на
«Это был хороший матч для болельщиков. Мы провели четыре матча за семь дней, но закончили встречу в лучших кондициях, нежели оппонент.
Это пример того, что мы хорошо поработали в течение года. Хочу поздравить игроков, они показали фантастический дух, несмотря на сложности в первом тайме. Во второй половине встречи решили проблемы, сыграли как одна команда, отлично выглядели в защите.
Хочу похвалить Галину Мехдиеву, она отлично отыграла в конце сезона — в Тольятти, в Будапеште и теперь здесь. Она была третьей по ходу сезона, но никогда не останавливалась, работала, Галя — пример для других игроков. Она — один из ключей к успеху, браво! Хочу поблагодарить всех за сезон, сказать спасибо работникам клуба, журналистам. Желаю всего хорошего в будущем! — приводит слова Бужана
Новым главным тренером клуба «Ростов-Дон» станет испанский специалист Мартин Амброс.