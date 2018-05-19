«Ростов-Дон» выиграл Кубок России по гандболу

В решающем матче «Финала четырёх», который проходил в Ростове-на-Дону, хозяйки площадки обыграли краснодарскую «Кубань» со счётом 25:22. Первый период остался за подопечными Евгения Трефилова (14:10), но к 40-й минуте «Ростов-Дон» сравнял счёт, а затем и вышел вперёд. В составе хозяев 8 раз отличилась Анна Вяхирева, 5 мячей забила Александрина Кабрал Барбоса. Самой результативной у «Кубани» стала Диана Голуб (6 мячей), 5 голов на счету Екатерины Баркаловой.