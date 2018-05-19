«Ростов-Дон» выиграл Кубок России по гандболу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин с непониманием позиции Меркель высказался после встречи
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Соцсети восхитила красота 5-летней внучки Федора Бондарчука
Эффектная коммунальная авария в Барнауле (видео)
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес2
Бетис2
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Жирона
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо К
Шахтер Д
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Канада
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Швеция6
США0
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус2
Верона1
Футбол. Зарубежный
21:45
Вильярреал
Реал
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Монако
Футбол. Зарубежный
14:00
Сельта4
Леванте2
Хоккей. НХЛ
20.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Большой хоккей в Дании Время биться за золото
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
Путин получил три срочных звонка из Сербии
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
Посольство подтвердило: россиянина приговорили к казни в Ираке
14 самолетов-разведчиков засекли у границ России
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Фоторепортажи
6Чемпионство «Ювентуса», поражение «Барселоны» и другие события выходных
14Сборная Швеции стала первым финалистом чемпионата мира
18:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов-Дон» выиграл Кубок России по гандболу

«Ростов-Дон» завершил сезон победой в Кубке России по гандболу среди женских команд.

Источник: Reuters

В решающем матче «Финала четырёх», который проходил в Ростове-на-Дону, хозяйки площадки обыграли краснодарскую «Кубань» со счётом 25:22. Первый период остался за подопечными Евгения Трефилова (14:10), но к 40-й минуте «Ростов-Дон» сравнял счёт, а затем и вышел вперёд. В составе хозяев 8 раз отличилась Анна Вяхирева, 5 мячей забила Александрина Кабрал Барбоса. Самой результативной у «Кубани» стала Диана Голуб (6 мячей), 5 голов на счету Екатерины Баркаловой.

Гандбол. Кубок России. Женщины. «Финал четырёх». Ростов-на-Дону
Финал

«Кубань» (Краснодар) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 22:25 (14:10)

 ФК «Каррера». Этот «Спартак» не заслужил ничего хорошего
ОМОН и пряники. Как болельщикам «Локомотива» не дали отметить чемпионство
ФХР хочет сохранить нынешний тренерский штаб сборной России
Капризов мог лучше. Как сыграли россияне на чемпионате мира
«Ювентус» обыграл «Верону» в последнем матче Буффона за клуб
ЧМ доказал – нельзя без конкуренции. О чем надо задуматься КХЛ
Защитника «Ботафого» хочет приобрести «Локомотив»
Дзюба: Я злой и мотивированный
Нильсен: Денег на создание клуба КХЛ в Копенгагене нет
Новости
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Дети Кейт Миддлтон на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: фото Младший сын принцессы Дианы женился.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь