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«Ростов-Дон» выиграл Кубок России по гандболу
«Ростов-Дон» завершил сезон победой в Кубке России по гандболу среди женских команд.
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«Ростов-Дон» завершил сезон победой в Кубке России по гандболу среди женских команд.
В решающем матче «Финала четырёх», который проходил в
Гандбол. Кубок России. Женщины. «Финал четырёх».
Финал
«Кубань» (Краснодар) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 22:25 (14:10)