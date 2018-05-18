Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» и «Гомеля» вышли в финал Кубка Беларуси

В полуфинальных встречах нынешние финалистки не испытали никаких проблем: минчанки разгромили спортсменок «Витебчанки» со счетом 40:20, а гомельская команда была гораздо сильнее гродненской «Городничанки» — 44:25.
Решающий кубковый поединок начнется сегодня в 19.00, а в 16.00 неудачники полуфинальных баталий встретятся в матче за 3-е место. Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» в этом сезоне стали чемпионками страны и намерены добиться успеха и в розыгрыше Кубка.
Решающий этап кубкового турнира среди мужских команд также пройдет в «Уручье». В полуфиналах 29 мая Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сыграет с гродненским «Крононом», а минский СКА будет соперничать с могилевским клубом «Машека». Победители матчей ½ финала 30 мая разыграют главный трофей, а проигравшие поспорят за бронзу.