Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» и «Гомеля» вышли в финал Кубка Беларуси

Источник: БЕЛТА

В полуфинальных встречах нынешние финалистки не испытали никаких проблем: минчанки разгромили спортсменок «Витебчанки» со счетом 40:20, а гомельская команда была гораздо сильнее гродненской «Городничанки» — 44:25.

Решающий кубковый поединок начнется сегодня в 19.00, а в 16.00 неудачники полуфинальных баталий встретятся в матче за 3-е место. Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» в этом сезоне стали чемпионками страны и намерены добиться успеха и в розыгрыше Кубка.