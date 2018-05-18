Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Возвращение моряков в Крым поставит крест на Порошенко - СМИ
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Мама-нейропсихолог придумала приложение для расшифровки плача младенцев
В Голландии будут бороться с массовым туризмом
Блогер пародирует знаменитостей, «одеваясь» в еду
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз2
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
РоссияОТ4
Канада5
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
США3
Чехия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
Финляндия2
Швейцария3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
Швеция3
Латвия2
Хоккей. НХЛ
19.05
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Все события
Большой хоккей в Дании Время биться за золото
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России
Василевский снова украл победу у Овечкина и Кузнецова
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое
Пугачева вернулась на сцену в кедах и бейсболке
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
Эффектная коммунальная авария в Барнауле (видео)
Фоторепортажи
24Россия проиграла Канаде в четвертьфинале
13Самые красивые болельщицы чемпионата мира по хоккею
12:46 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» и «Гомеля» вышли в финал Кубка Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» и «Гомеля» вышли в финал розыгрыша Кубка Беларуси, который проходит в минском дворце спорта «Уручье», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В полуфинальных встречах нынешние финалистки не испытали никаких проблем: минчанки разгромили спортсменок «Витебчанки» со счетом 40:20, а гомельская команда была гораздо сильнее гродненской «Городничанки» — 44:25.

Решающий кубковый поединок начнется сегодня в 19.00, а в 16.00 неудачники полуфинальных баталий встретятся в матче за 3-е место. Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» в этом сезоне стали чемпионками страны и намерены добиться успеха и в розыгрыше Кубка.

Решающий этап кубкового турнира среди мужских команд также пройдет в «Уручье». В полуфиналах 29 мая Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сыграет с гродненским «Крононом», а минский СКА будет соперничать с могилевским клубом «Машека». Победители матчей ½ финала 30 мая разыграют главный трофей, а проигравшие поспорят за бронзу.

В новом клипе Глюкоза убивает Шнурова
Наташа Королева проехала за рулем БелАЗа
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России
Василевский снова украл победу у Овечкина и Кузнецова
Знарок — о проигрыше сборной России: Жалко мне ребят
Воробьев: Пожинаем плоды 90-х, когда страна была развалена
Головин вошел в список лучших молодых игроков Лиги Европы
«Челси» и «Арсенал» отказались от Энрике из-за его высокомерия
5 вещей, за которые в этом сезоне РФПЛ было стыдно
Новости
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти скандинавской страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына Артистка стала мамой всего несколько дней назад.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь