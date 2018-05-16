Трефилов вызвал в сборную России 25 гандболисток

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Тренерский штаб женской сборной России во главе с Евгением Трефиловым вызвал 25 гандболисток для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2018 года против команд Португалии и Австрии, сообщается на сайте Федерации гандбола России.