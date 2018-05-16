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15:48 (мск), источник: Р-Спорт

Трефилов вызвал в сборную России 25 гандболисток

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Тренерский штаб женской сборной России во главе с Евгением Трефиловым вызвал 25 гандболисток для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2018 года против команд Португалии и Австрии, сообщается на сайте Федерации гандбола России.

Источник: РИА "Новости"

Сбор российских гандболисток пройдет в Новогорске с 21 по 30 мая.

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Полностью состав российской команды на сбор выглядит следующим образом:

вратари — Елена Уткина, Кира Трусова, Анастасия Рябцева;.

полевые — Дарья Самохина, Полина Кузнецова, Юлия Маркова, Полина Ведёхина, Елена Михайличенко, Екатерина Баркалова, Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, Ярослава Фролова, Милана Таженова, Ксения Макеева, Екатерина Матлашова, Алёна Амельченко, Анна Вяхирева, Анна Сень, Валерия Маслова, Ирина Снопова, Юлия Гаряева, Екатерина Зеленкова, Юлия Манагарова, Анастасия Макина, Анна Шапошникова.

По итогам сбора тренерский штаб назовет состав из 18 гандболисток, которые примут участие в матчах с командами Португалии (31 мая в гостях) и Австрии (3 июня в Астрахани).

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