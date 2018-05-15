«Ростов-Дон» — четвертый среди лучших клубов Европы

СЮРПРИЗ ОТ «ВАРДАРА»

В Будапешт команда Фредерика Бужана приехала на подъеме: незадолго до этого «Ростов-Дон» во второй раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России, оказавшись сильнее тольяттинской «Лады». В полуфинале Лиги чемпионов в соперники ростовчанкам достался «Вардар» — самый «российский» из зарубежных клубов, ведь в нем выступают трехкратная чемпионка мира Инна Суслина, чемпионка мира Татьяна Хмырова, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Полина Кузнецова, тренирует команду легендарная Ирина Дибирова (Полторацкая), а владельцем команды является российский бизнесмен Сергей Самсоненко, прошлым летом ставший генеральным менеджером мужских сборных России.

Для «Вардара» это был уже пятый «Финал четырех» подряд, и македонский клуб сразу показал себя искушенным еврокубковым бойцом. Пока «Ростов-Дон» приспосабливался к паркету спортивной арены имени Ласло Паппа, команда Ирины Дибировой лишила российского чемпиона одного из главных козырей — стремительных переходов из обороны в атаку и, как следствие, быстрых отрывов Юлии Манагаровой, которая вошла в символическую сборную Лиги чемпионов. В результате игра пошла по правилам «Вардара» — македонский клуб втянул соперника в медленный, вязкий и тягучий гандбол.

«Ростов-Дон» выглядел непохожим на себя. Россиянкам никак не удавалось пробить французского голкипера Амандин Лейно, коэффициент надежности которой по ходу первого тайма достигал фантастических 70 процентов. К тому же ростовчанки часто ошибались — и не припомнить, когда столь мастеровитая команда допускала столько потерь. При этом «Вардар» тоже был небезгрешен, но отнесся к своим возможностям бережливее, выиграв первый тайм — 10:7.

ТАКТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ

После перерыва россиянкам не удалось переломить игру. Преимущество «Вардара» по ходу второго тайма достигало шести мячей. В критический момент «Ростов-Дон» начал сокращать отставание, но в этот момент тяжелую травму — разрыв ахиллова сухожилия — получила основная разыгрывающая Ана Паула Родригес. Тем не менее российский клуб не развалился. Игру на себя взяла олимпийская чемпионка Рио Екатерина Ильина, которая забросила пять мячей подряд. Но этого порыва оказалось недостаточно. «Вардар» грамотно довел встречу до победы — 25:19.

— Мы провели плохой матч, — констатировал после игры Бужан. — В начале встречи не реализовали несколько моментов, а затем потеряли уверенность в себе. «Вардар» — опытная команда, которая не подпустила к себе больше чем на три мяча.

В Будапеште на «Финале четырех» присутствовал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

— «Вардар» — равный «Ростов-Дону» соперник, но матч был проигран тактически, — выразил свое мнение глава ФГР. — Были допущены ошибки в выборе состава, очевидно, что игра у Александрины Кабрал Барбосы не пошла, но тренер постоянно доверял ей место на площадке, оставляя в запасе Регину Калиниченко. К сожалению, российские гандболистки, олимпийские чемпионки Рио, были редко задействованы.

ЦЕННЫЙ ОПЫТ

После столь чувствительного поражения оставался открытым вопрос, найдет ли «Ростов-Дон» мотивацию, чтобы сражаться за третье место с «Бухарестом», который в полуфинале уступил «Дьеру». Как показала игра, проблем с настроем не возникло. А вот качество гандбола оставляло желать лучшего. Бужан словно прислушался к критике и выпустил на площадку российских игроков. Но «Ростов-Дон» пришел в себя только в середине второго тайма — первый был проигран со счетом 14:19. Но в тот момент, когда «Бухарест» уверовал в победу, российский чемпион бросился в погоню, и Марина Судакова, сменившая Манагарову, сравняла счет — 25:25. Мощному рывку «Ростов-Дон» обязан не только ей — после перерыва место в воротах заняла Галина Мехдиева и выдала потрясающую игру, отразив 45 процентов бросков!

Но тут вмешался главный тренер «Бухареста» Пер Юханссон, взявший тайм-аут. Шведскому специалисту быстро удалось поставить все на свои места, румынки подобрали ключи к непробиваемой Мехдиевой и оторвались на три мяча за шесть минут до финальной сирены — 30:27. Чтобы во второй раз сотворить практически невозможное, у «Ростов-Дона» не осталось времени и сил. Поражение — 30:31, и российский клуб финишировал в Лиге чемпионов четвертым.

— Мы показывали хорошую игру на групповой стадии Лиги чемпионов, но в решающих матчах не продемонстрировали все, на что способны, — отметила вратарь «Ростов-Дона» Маисса Пессоа. — Матч с «Бухарестом» мы начали так же неважно, как и игру с «Вардаром», но во втором тайме боролись. Я расстроена результатом. Тем не менее мы дошли до «Финала четырех» Лиги чемпионов, это для нас очень хороший опыт.