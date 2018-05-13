Гандболистки клуба «Ростов-Дон» не смогли завоевать бронзовые медали Лиги чемпионов

Самыми результативными игроками матча стали гандболистки ростовской команды Марина Судакова и Виктория Борщенко, отличившиеся по пять раз.

«Ростов-Дон» и «Бухарест» уже играли между собой на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов, первая игра, которая прошла в Румынии, завершилась вничью (22:22), в ответной встрече в России победу одержал «Ростов-Дон» (25:24).

«Ростов-Дон» впервые в истории играл в «Финале четырех» Лиги чемпионов. В сезоне-2016/17 ростовская команда стала победителем Кубка Европейской гандбольной федерации — второго по престижности еврокубкового турнира после Лиги чемпионов. «Бухарест» третий раз подряд завоевал медали главного еврокубкового турнира.

До «Ростова-Дона» российская команда последний раз играла в «Финале четырех» Лиги чемпионов в сезоне-2014/15, тогда волгоградский клуб «Динамо-Синара» уступил в обоих матчах и занял четвертое место, а победителем турнира российская команда в единственный раз была в сезоне-2007/08, когда звенигородская «Звезда» обыграла в решающем матче австрийский «Хипо Нидеростеррайх».