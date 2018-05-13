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15:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Исполком ФГР рассмотрит полуфинальную серию ЧР «Спартак» — «Университет-Нева»

Федерация гандбола России опубликовала ответ на открытое письмо болельщиков гандбольного клуба «Университет-Нева» по итогам полуфинальной серии плей-офф мужской Суперлиги, в котором петербуржцы уступили московскому «Спартаку» со счётом 1−2.

Третья, решающая встреча завершилась победой красно-белых в овертайме.

«ФГР сообщает, что на ближайшем исполкоме, который состоится в здании Олимпийского комитета России в Москве 15 мая, одним из основных вопросов станет тщательное рассмотрение ситуации вокруг полуфинальной серии плей-офф между командами «Спартак» (Москва) и «Университет им. Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург). Комиссия по организации и проведению соревнований уже вынесла свои решения по ряду эпизодов, произошедших во время и после третьей игры серии, которая состоялась 8 мая в московском спортивном комплексе «Кунцево» (победа «Спартака» в овертайме 32:30).

На заседании исполкома будут заслушаны выводы и предложения судейской комиссии ФГР по итогам анализа работы бригады арбитров на третьем матче, ставшим самым обсуждаемым в среде гандбольных болельщиков в плей-офф, этому вопросу будет уделено особое внимание. Принятые решения будут опубликованы на ресурсах ФГР — официальном сайте и в социальных сетях", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФГР.

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