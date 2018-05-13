Исполком ФГР рассмотрит полуфинальную серию ЧР «Спартак» — «Университет-Нева»
Федерация гандбола России опубликовала ответ на открытое письмо болельщиков гандбольного клуба «Университет-Нева» по итогам полуфинальной серии
Федерация гандбола России опубликовала ответ на открытое письмо болельщиков гандбольного клуба «Университет-Нева» по итогам полуфинальной серии
Третья, решающая встреча завершилась победой
«ФГР сообщает, что на ближайшем исполкоме, который состоится в здании Олимпийского комитета России в Москве 15 мая, одним из основных вопросов станет тщательное рассмотрение ситуации вокруг полуфинальной серии
На заседании исполкома будут заслушаны выводы и предложения судейской комиссии ФГР по итогам анализа работы бригады арбитров на третьем матче, ставшим самым обсуждаемым в среде гандбольных болельщиков в