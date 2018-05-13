Исполком ФГР рассмотрит полуфинальную серию ЧР «Спартак» — «Университет-Нева»

«ФГР сообщает, что на ближайшем исполкоме, который состоится в здании Олимпийского комитета России в Москве 15 мая, одним из основных вопросов станет тщательное рассмотрение ситуации вокруг полуфинальной серии плей-офф между командами «Спартак» (Москва) и «Университет им. Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург). Комиссия по организации и проведению соревнований уже вынесла свои решения по ряду эпизодов, произошедших во время и после третьей игры серии, которая состоялась 8 мая в московском спортивном комплексе «Кунцево» (победа «Спартака» в овертайме 32:30).