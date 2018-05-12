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12 мая, источник: ТАСС

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» не смогли выйти в финал Лиги чемпионов

ТАСС, 12 мая. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» со счетом 19:25 уступил македонскому «Вардару» в полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Бухаресте.

Источник: Reuters

Самыми результативными игроками встречи стали гандболистки македонского клуба — Андреа Лекич и Андреа Пенежич, которые забили по семь голов, у российской команды лучшей по этому показателю стала Екатерина Ильина, отличившаяся пять раз.

В решающем матче «Вардар» встретится с действующим победителем турнира венгерским «Дьером», который ранее со счетом 26:20 обыграл румынский «Бухарест». В матче за бронзовые медали сыграют «Ростов-Дон» и «Бухарест».

В составе «Вардара» выступают россиянки Полина Кузнецова, Татьяна Хмырова и Инна Суслина, а главным тренером является Ирина Дибирова-Полторацкая — трехкратная чемпионка мира и вице-чемпионка Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России. Спортивным директором македонской команды является главный тренер мужской команды России Эдуард Кокшаров.

Последний раз российская команда играла в «Финале четырех» Лиги чемпионов в сезоне-2014/15, тогда волгоградский клуб «Динамо-Синара» проиграл оба матча и занял четвертое место, а победителем турнира российская команда в единственный раз была в сезоне-2007/08, когда звенигородская «Звезда» обыграла в решающем матче австрийский «Хипо Нидеростеррайх».

Финал и матч за третье место пройдут 13 мая в Бухаресте.

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