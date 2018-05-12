Гандболистки «Ростов-Дона» поборются за победу в «Финале четырех» Лиги чемпионов
БУДАПЕШТ, 12 мая —
БУДАПЕШТ, 12 мая —
«Финал четырех» пройдет
Первый выход в четверку лучших
«Ростов-Дон», собравший в своих рядах лидеров сборных России, Франции, Испании, Бразилии и Черногории, не первый раз штурмует Лигу чемпионов, но только в этом сезоне ему удалось впервые войти в четверку лучших команд Европы. На первом групповом этапе команда Фредерика Бужана в шести матчах одержала четыре победы, в том числе и сумела обыграть в родных стенах действующего победителя Лиги чемпионов «Дьёр» (23:22). В своем квартете ростовчанки заняли второе место из четырех и вышли в следующий этап.
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«Я счастлива и горжусь нашими игроками и тем, что мы сделали. Этот успех — результат работы на протяжении всего сезона, и эта работа еще не закончена. На неделе все смотрели футбольную Лигу чемпионов и держали в голове, что два мяча в гандболе — это ничего. Должны были выиграть в любом случае, вне зависимости от того, что было в Венгрии», — сказала левая крайняя «Ростов-Дона» Сираба Дембеле после победы над «Ференцварошем».
«Ростов-Дон» против русского «Вардара»
По итогам
«Вардар» ни разу не выигрывал этот турнир. Думаю, они тоже хотели бы выиграть Лигу чемпионов. Но я надеюсь, что «Ростов-Дон» даст им достойный отпор. Команда сбалансированная, очень много лидеров, лучших игроков мира, которые занимают ведущие места в своих национальных сборных. Мы очень хорошо, досконально разобрали игру «Вардара». Надеюсь, что все будет в нашу пользу. Мы знаем все плюсы и минусы соперника.
«Мы приехали в Будапешт с огромным желанием выиграть Лигу чемпионов. Это наша главная задача на сезон. Наша сила в невероятном желании выиграть, в том, что у нас собрался тот состав, который показывает нужную игру в защите и нападении, которую требует наш главный тренер. Нет такого, что