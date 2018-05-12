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00:39 (мск), источник: Р-Спорт

Гандболистки «Ростов-Дона» поборются за победу в «Финале четырех» Лиги чемпионов

БУДАПЕШТ, 12 мая — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Гандболистки «Ростов-Дона» в субботу начнут выступление в «Финале четырех» Лиги чемпионов полуфинальным матчем против македонского «Вардара».

Источник: Reuters

«Финал четырех» пройдет 12—13 мая в Будапеште. Первый полуфинальный матч между венгерским «Дьёром» и румынским «Бухарестом» начнется в 16:15 мск. Второй полуфинал «Ростов-Дон» — «Вардар» начнется в 19:00 мск.

Первый выход в четверку лучших

«Ростов-Дон», собравший в своих рядах лидеров сборных России, Франции, Испании, Бразилии и Черногории, не первый раз штурмует Лигу чемпионов, но только в этом сезоне ему удалось впервые войти в четверку лучших команд Европы. На первом групповом этапе команда Фредерика Бужана в шести матчах одержала четыре победы, в том числе и сумела обыграть в родных стенах действующего победителя Лиги чемпионов «Дьёр» (23:22). В своем квартете ростовчанки заняли второе место из четырех и вышли в следующий этап.

Второй групповой этап (основной раунд), стартовавший в январе, «Ростов-Дон» прошел без поражений — пять побед и ничья с «Бухарестом», что обеспечило команде Бужана второе место в группе и путевку в четвертьфинал.

В плей-офф ростовским гандболисткам предстояло сразиться с «Ференцварошем». В первой встрече, которая прошла в Венгрии, «Ростов-Дон» в упорной борьбе сумел вырвать победу с разницей в два мяча — 31:29. Зыбкое преимущество не давало ростовчанкам повода расслабиться в ответной встрече, и они уверенно обыграли «Ференцварош» в родных стенах — 33:22.

«Я счастлива и горжусь нашими игроками и тем, что мы сделали. Этот успех — результат работы на протяжении всего сезона, и эта работа еще не закончена. На неделе все смотрели футбольную Лигу чемпионов и держали в голове, что два мяча в гандболе — это ничего. Должны были выиграть в любом случае, вне зависимости от того, что было в Венгрии», — сказала левая крайняя «Ростов-Дона» Сираба Дембеле после победы над «Ференцварошем».

«Ростов-Дон» против русского «Вардара»

По итогам плей-офф соперником «Ростов-Дона» по полуфиналу стал «Вардар» — наверное, самый «русский» женский клуб Европы из тех, что не представляют Россию. В составе македонского клуба выступают три россиянки — Полина Кузнецова, Инна Суслина, Татьяна Хмырова, а команду возглавляет Ирина Дибирова (Полторацкая). По словам олимпийской чемпионки Анны Сень, «Вардар» — очень хорошая опытная команда.

«Вардар» ни разу не выигрывал этот турнир. Думаю, они тоже хотели бы выиграть Лигу чемпионов. Но я надеюсь, что «Ростов-Дон» даст им достойный отпор. Команда сбалансированная, очень много лидеров, лучших игроков мира, которые занимают ведущие места в своих национальных сборных. Мы очень хорошо, досконально разобрали игру «Вардара». Надеюсь, что все будет в нашу пользу. Мы знаем все плюсы и минусы соперника.
Анна Сень

«Мы приехали в Будапешт с огромным желанием выиграть Лигу чемпионов. Это наша главная задача на сезон. Наша сила в невероятном желании выиграть, в том, что у нас собрался тот состав, который показывает нужную игру в защите и нападении, которую требует наш главный тренер. Нет такого, что кто-то у нас на площадке взял и бросил (спонтанно). У нас все четко и дисциплинированно», — добавила правая полусредняя «Ростов-Дона».

Матч за третье место и финал Лиги чемпионов состоятся в воскресенье.
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