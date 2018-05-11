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15:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Две гандболистки клуба «Ростов-Дон» вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

Гандбольная Лига чемпионов опубликовала символическую сборную минувшего сезона.

В сборную всех звёзд вошли два игрока российского клуба «Ростов-Дон» — Сибара Дембеле и Юлия Манагарова, сообщается на сайте турнира.

Также двое игроков в список делегировал венгерский «Дьёр». В сборной оказалась голкипер Кари Гримсбё и защитник Сюзанна Томори. Также в список попал главный тренер «Дьёра» Мартин Амброс, который в новом сезоне возглавит «Ростов-Дон».

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Символическая сборная Лиги чемпионов—2017/2018.

Вратарь: Карри Гримсбё («Дьёр», Венгрия)
Левый диагональный: Сираба Дембеле («Ростов-Дон», Россия)
Левый защитник: Кристина Нягу («Бухарест», Румыния)
Центральный защитник: Вероника Кристиансен («Мидтьюлланд», Норвегия).
Линейный: Драгана Цвиич («Вардар», Македония)
Правый защитник: Ана Грос («Метц», Франция)
Правый диагональный: Юлия Манагарова («Ростов-Дон», Россия)
Защитник: Сюзанна Томори («Дьёр», Венгрия)
Лучший молодой игрок: Тьяша Станко («Крим Меркатор», Словения).
Лучший тренер: Мартин Амброс («Дьёр», Венгрия).

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