«Спартак» стал вторым финалистом чемпионата России по гандболу
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» в дополнительное время одержал победу над
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» в дополнительное время одержал победу над
Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу столичного клуба, который в финале встретится с подмосковной командой «Чеховские медведи». Первый матч финального противостояния до двух побед пройдет 14 мая в Москве, второй — 19 мая в Чехове. Если по итогам двух игр чемпион не определится, то третья встреча состоится на площадке «Чеховских медведей».
Гандбольный «Спартак» проводит свой первый сезон в чемпионате России. В текущем розыгрыше первенства страны команда
В регулярном чемпионате первое место заняли «Чеховские медведи», которые выиграли предыдущие 16 розыгрышей первенства страны. «Спартак» в регулярном чемпионате финишировал вторым. Обе встречи команд на первом этапе турнира завершились вничью.