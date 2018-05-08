«Спартак» стал вторым финалистом чемпионата России по гандболу

Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу столичного клуба, который в финале встретится с подмосковной командой «Чеховские медведи». Первый матч финального противостояния до двух побед пройдет 14 мая в Москве, второй — 19 мая в Чехове. Если по итогам двух игр чемпион не определится, то третья встреча состоится на площадке «Чеховских медведей».