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15:01 (мск), источник: БЕЛТА

Королек помог «Сен-Рафаэлю» выйти в «Финал четырех» Кубка ЕГФ

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Артем Королек помог гандболистам французского «Сен-Рафаэля» пробиться в «Финал четырех» розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ответном четвертьфинальном поединке французский клуб уступил на выезде испанскому «Гранольерсу» со счетом 30:40. Самым результативным в составе гостей стал Артем Королек, забросивший 7 мячей. Несмотря на это поражение, «Сен-Рафаэль» одолел соперников по сумме двух встреч, благодаря более крупной домашней виктории — 37:23. В этой игре Королек трижды поражал ворота испанской команды. В решающем этапе второго по рангу континентального турнира, хозяином которого 19—20 мая будет немецкий «Магдебург», кроме «Сен-Рафаэля» сыграют еще два представителя германской бундеслиги — «Геппинген» и «Берлин».

«Финал четырех» главного клубного соревнования Старого Света — Лиги чемпионов, пройдет 26—27 мая в Кельне. Там сыграют сразу три представителя Франции — «Пари-Сен Жермен», «Нант» и «Монпелье», а также действующий победитель чемпионской Лиги македонский «Вардар» из Скопье.

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