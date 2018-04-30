Королек помог «Сен-Рафаэлю» выйти в «Финал четырех» Кубка ЕГФ

В ответном четвертьфинальном поединке французский клуб уступил на выезде испанскому «Гранольерсу» со счетом 30:40. Самым результативным в составе гостей стал Артем Королек, забросивший 7 мячей. Несмотря на это поражение, «Сен-Рафаэль» одолел соперников по сумме двух встреч, благодаря более крупной домашней виктории — 37:23. В этой игре Королек трижды поражал ворота испанской команды. В решающем этапе второго по рангу континентального турнира, хозяином которого 19—20 мая будет немецкий «Магдебург», кроме «Сен-Рафаэля» сыграют еще два представителя германской бундеслиги — «Геппинген» и «Берлин».