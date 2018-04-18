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«Финал четырёх» Кубка России по гандболу пройдёт в Москве
Федерация гандбола России (ФГР) определила место проведения «Финала четырёх» Кубка России среди мужских команд.
Федерация гандбола России (ФГР) определила место проведения «Финала четырёх» Кубка России среди мужских команд.
В ходе заочного голосования была выбрана Москва, сообщает
Матчи «Финала четырёх» будут проходить во дворце спорта «Динамо» в Крылатском. Турнир пройдёт 24 и 25 мая.
В «Финале четырёх» в нынешнем сезоне сыграют СКИФ, «СГАУ-Саратов», «Спартак» и «Чеховские медведи». Действующим обладателем кубка России является СКИФ.
Ранее также стало известно, что «Финал четырёх» Кубка России среди женщин будет проходить в