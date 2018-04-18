«Чеховские Медведи» снова первые

Источник: Спорт-Экспресс

МОЩЬ КРАСНО-БЕЛЫХ

Все привыкли, что в российском гандболе безраздельно властвуют «Чеховские медведи» — бесспорный лидер отечественного ручного мяча на протяжении полутора десятков лет. Но в этот раз команда Владимира Максимова столкнулась с острой конкуренцией. 16-кратному чемпиону страны вызов бросил московский «Спартак» — новый клуб, образованный всего за месяц до начала чемпионата.

Красно-белые сразу показали, что это не просто команда с громким именем, а коллектив, с которым бывалым участникам суперлиги как минимум придется считаться. «Спартак» под руководством тренера Василия Филиппова в первом же туре нанес поражение бронзовому призеру чемпионата России-2016/17 СКИФу — 26:24, после чего в гостях одержал громкую победу над вице-чемпионом страны «Университетом-Невой» — 30:28. С тех пор у «Спартака» в чемпионате все пошло, как по маслу. Московский клуб поставил победы на поток и 2017 год завершил в роли уверенного лидера.

На фоне красно-белых «Чеховские медведи» в первой половине сезона выглядели не столь уверенно. Команда дежурно выиграла Суперкубок страны, но затем в первом же матче чемпионата потеряла очки во встрече со СКИФом — ничья 28:28. И эта осечка стала не единственной. «Чеховские медведи» не смогли обыграть «Университет-Неву» (29:29), а затем потерпели сенсационное поражение от «Сунгуля» — 30:32. Все это не позволило подмосковному клубу рассчитывать на лидерство.

ГАНДБОЛ В ЛУЖНИКАХ

Тем не менее, шансы завоевать первое место по итогам предварительного этапа у «Чеховских медведей» оставались. Для начала команде Максимова нужно было дважды превзойти прямого конкурента — «Спартак». Очные встречи между лидерами чемпионата, без сомнения, стали самым ярким событием первой половины сезона.

Первый матч между принципиальными соперниками состоялся в конце января в Лужниках, куда гандбол вернулся спустя долгое время. Больше 2 тысяч болельщиков стали свидетелями захватывающего спектакля. «Чеховские медведи» на протяжении всего матча были впереди, но во второй половине второго тайма «Спартак» совершил невероятный рывок и игра завершилась боевой ничьей — 31:31. Результатом ни та, ни другая команда довольны не были, однако подмосковный клуб возлагал большие надежды на домашнюю игру. Повторная встреча в Чехове стала зеркальным отражением матча в Москве. Теперь уже «Спартак» доминировал, но команда хозяева умудрилась перевернуть ход игры и свести ее вничью — 31:31.

Результат был скорее в пользу «Спартака» даже несмотря на то, что красно-белые незадолго до встречи с «Чеховскими медведями» потерпели первое в чемпионате поражение — от «Динамо-Виктора». Но команда Филиппова допустила на финише предварительного этапа еще одну осечку, за тур до конца предварительного этапа сыграв вничью с «Каустиком» — 34:34. Судьба первого места определялась в заключительных матчах «регулярки». «Чеховские медведи» и «Спартак» одержали ожидаемые победы над УГНУ-ВНЗМ и астраханским «Динамо, но выше оказался подмосковный клуб за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Команда Максимова финишировала первой и теперь на протяжении всего плей-офф получит преимущество своей площадки.

БИТВА ЗА МЕСТО В ПЛЕЙ-ОФФ

Не менее жаркой борьба получилась и за попадание в плей-офф. Кроме «Чеховских медведей» и «Спартака» места в восьмерке сильнейших заранее забронировали «Университет-Нева», СКИФ, «Динамо-Виктор» и «Пермские медведи». А вот кто из тройки других клубов — «СГАУ-Саратов», «Сунгуль» или «Каустик» — попадет в плей-офф, не было известно до последнего тура. В итоге «Сунгуль» обыграл СКИФ, а «СГАУ-Саратов» был сильнее «Каустика», благодаря чему команды из Снежинска и Волгограда обеспечили себе место в заветной восьмерке.

«Каустик», который до последнего сражался за место в плей-офф, безусловно, жаль. Возможно, слабым утешением для волгоградского клуба станет то, что левый полусредний Михаил Виноградов по итогам предварительного этапа чемпионата России возглавил список бомбардиров, а также стал лучшим по системе «гол+пас»: на его счету 186 забитых мячей и 47 результативных передач. ​.

В ¼ финала в сериях до двух побед встречаются «Чеховские медведи» — «Сунгуль», «Спартак» — «СГАУ-Саратов», «Университет"-Нева» — «Пермские медведи», СКИФ — «Динамо-Виктор».