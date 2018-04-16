«Ростов-Дон» — в «Финале четырех» Лиги чемпионов!

Источник: Спорт-Экспресс

2500 БОЛЕЛЬЩИКОВ НЕ ПОМЕХА

Для «Ростов-Дона» текущий сезон в Лиге чемпионов уже сейчас можно назвать самым успешным за все время. Два года назад российский клуб добрался до четвертьфинала главного клубного турнира Европы, но в двух встречах уступил румынскому «Бухаресту». Теперь этот рубеж взят — «Ростов-Дон» в квартете сильнейших клубов континента!

Российский клуб на пути к решающей стадии уверенно прошел венгерский «Ференцварош». Первый шаг в «Финал четырех» был сделан чуть больше недели назад в небольшом городке Дабаш, что находится в 50 километрах от Будапешта. Там «Ростов-Дон», несмотря на оглушительную поддержку больше 2500 болельщиков «Ференцвароша», одержал первую победу — 31:29. Одной из главных героинь встречи стала самый ценный игрок олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро Анна Вяхирева. Правый полусредний успела восстановиться от травмы голеностопа, из-за которой пропустила за сборную России два отборочных матча чемпионата Европы-2018 против команды Румынии, и отметила свое возвращение на площадку восемью забитыми мячами после десяти бросков.

Но, пожалуй, особого внимания заслуживает другая олимпийская чемпионка Игр-2016 — голкипер Анна Седойкина. В начале второго тайма она заменила бразильянку Маиссу Пессоа и принялась штамповать сейвы один за другим, тем самым поставив «Ференцварош» в тупик. Эти спасения во многом повлияли на ход встречи, потому что в первом тайме игра шла на равных, «Ростов-Дон» по истечении тридцати минут вел с преимуществом всего лишь в один мяч — 16:15. А после сейвов Седойкиной гандболистки российского клуба стали играть более раскрепощенно, справившись с давлением трибун, и сумели создать себе комфортное преимущество в четыре мяча — 30:26. Правда, концовка встречи получилась напряженной. «Ференцварош», которому уже нечего было терять, отважился на штурм, из которого сумел извлечь для себя максимум, сократив разрыв до двух голов. Однако «Ростов-Дон» увез полновесную победу 31:29, которая позволяла рассчитывать на успех по итогам двух встреч.

АНШЛАГ В РОСТОВЕ

В Ростове-на-Дону явно с нетерпением ждали ответного матча. Болельщики раскупили билеты за несколько дней до игры, организаторам даже пришлось сооружать дополнительный партер перед фанатским сектором. В субботу в ростовском Дворце спорта царила фантастическая атмосфера, например, гимн Лиги чемпионов исполнил симфонический оркестр в сопровождении хора, что только придало антуража. А главный тренер Фредерик Бужан еще и преподнес сюрприз, включив в состав линейного Майю Петрову, получившую перелом пальца в конце февраля, и правого полусреднего Анну Сень, всего два месяца назад родившую ребенка. Надо ли говорить, какой овацией зал встретил появление на площадке любимых гандболисток?

Вообще болельщики не умолкали на протяжении всего матча. «Ростов-Дон» на своей площадке смотрелся еще мощнее, чем на выезде, буквально смяв «Ференцварош». Кажется, у российского клуба получалось все: игра в обороне, передачи на линейного, подключения крайних, броски с дальней дистанции. А главное — вновь выше всяких похвал действовала Анна Седойкина. Фредерик Бужан снова доверил опытному голкиперу место в воротах, и та не подвела, отразив больше 40% бросков, на ее счету в первом тайме девять спасений! «Ростов-Дон», с ходу взявший игру в свои руки, сначала повел 5:2, а затем только увеличивал свое преимущество. Как и в Венгрии, заводилой ростовских атак стала Анна Вяхирева, отличившаяся на этот раз за матч семь раз. А еще игра давалась Ксении Макеевой, за первый тайм трижды отправившей мяч в ворота «Ференцвароша», Ане Пауле Родригес, Юлии Манагаровой и Сирабе Дембеле. На фоне «Ростов-Дона» венгерский клуб смотрелся растерянно: кроме Марии Йованович, которая забросила пять мячей, казалось, что остальные гандболистки не представляют, что делать на площадке. Первый тайм завершился со счетом 20:12 в пользу российского клуба и, по сути, уже можно было праздновать победу.

РАЗГРОМ «ФЕРЕНЦВАРОША»

Однако «Ростов-Дон» не только не остановился, но и провел вторую половину игры даже лучше, чем первую. После шести минут второго тайма Анна Вяхирева точным броском довела преимущество российского чемпиона до десяти мячей — 22:12, и эту фору хозяйки площадки сохраняли на протяжении оставшегося игрового времени. Ложкой дегтя разве что стало удаление правого полусреднего «Ростов-Дона» Катарины Булатович. Во время исполнения пенальти черногорская гандболистка попала мячом в лицо голкиперу «Ференцвароша» Грете Хадфи, и арбитры показали красную, а затем еще и синюю карточку. Это означает, что Булатович рискует пропустить «Финал четырех», теперь решение за дисциплинарным комитетом ЕГФ. Но эта неприятность так и осталась единственной и быстро забылась, потому что во второй половине второго тайма на площадку впервые после родов вышла Анна Сень, которая активно включилась в игру в обороне и даже несколько раз отважилась на атаки. К тому моменту «Ростов-Дон» мог себе позволить играть раскованно, потому что шансов на спасение у «Ференцвароша» уже не было. И Екатерина Ильина точным броском после сольного прохода поставила в матче красивую точку — 32:22, полный разгром венгерского клуба!

— Было важно подготовить команду психологически. На прошлой неделе я смотрел матчи футбольной Лиги чемпионов, где происходили невероятные камбэки, и настроил девушек так, будто мы уступили в первой игре, — раскрыл секрет столь уверенной победы главный тренер «Ростов-Дона» Фредерик Бужан. — Для нас выход в «Финал четырех» Лиги чемпионов — большой успех. Но мы готовы побороться за трофей, все игроки в строю, и это колоссальная работа всего тренерского штаба.

РЕВЕНКО: «МЫ ХОТИМ ВЫИГРАТЬ ТУРНИР»

Также успех «Ростов-Дона» прокомментировал генеральный директор клуба Антон Ревенко.

— Хотел бы поздравить с выходом в «Финал четырех» Лиги чемпионов руководство клуба, тренерский штаб, игроков, для нас это большой успех, — отметил он. — После игры директор нашей гандбольной школы сказал, что после таких матчей задача по вовлечению детей в гандбол упрощается, потому что они сами очень охотно записываются в секцию, и сейчас группы переполнены, а тренировочное время в зале полностью расписано. Для клуба это тоже шаг вперед. Мы впервые будем принимать участие в «Финале четырех», это главное клубное событие в Европе, и, конечно, мы получим большой опыт по организации, привлечению внимания аудитории и маркетинговой составляющей. Со спортивной точки зрения факт выхода в решающую стадию турнира говорит сам за себя, никогда прежде мы не добирались до «Финала четырех» Лиги чемпионов.

— Перед сезоном руководство клуба ставило задачу попасть в «Финал четырех». Выходит, она решена?

— Не совсем так. Было бы неправильно ограничиваться только попаданием в «Финал четырех», ведь это не окончание сезона. «Финал четырех» — это ступень на пути к борьбе за главный трофей, которую необходимо было преодолеть. Эту задачу команда выполнила, но изначально наша цель — победа в Лиге чемпионов. Тем более сейчас, когда появился такой шанс.

— Кроме «Ростов-Дона» в «Финал четырех» пробились «Вардар», «Дьер» и «Бухарест». Как вы оцениваете шансы на победу в турнире?

— С «Вардаром» мы встречались на предсезонном турнире Vardar Trophy и одержали победу. Правда, этот результат не стоит считать показателем. Мы знаем, что «Вардар» был под нагрузкой, тогда как мы находились в другом состоянии, команда легко бежала. Что касается «Дьера» и «Бухареста», то мы встречались с этими командами по ходу сезона в Лиге чемпионов. «Дьер» мы обыграли на своей площадке, с «Бухарестом» сыграли вничью и одержали победу. Мы держим в уме эти результаты. Шансы на успешное выступление в «Финале четырех» у нас есть. Как, впрочем, они есть и у других команд.

— Вы довольны качеством игры команды?

— Нам достался достаточно серьезный оппонент в четвертьфинале. «Ференцварош» — это хорошо сыгранная команда высокого европейского уровня. То есть это не проходной соперник. Венгерская команда демонстрирует стремительный стиль гандбола, часто разыгрывая комбинацию быстрый центр. Радует, что мы смогли не только выдержать этот темп, но и его превзойти. Конечно, нельзя не отметить игру голкипера Анны Седойкиной, которая надежно действовала и в Венгрии, и в Ростове. В первом матче мы много забили, но и достаточно пропустили, то есть, очевидно, у нас были проблемы в защите. Но во втором тайме того матча Анна отразила много важных бросков, ее игра помогла нам одержать победу. Если бы не Седойкина, положительного результата в Венгрии могло не быть. Говоря о наших шансах на успех в «Финале четырех», нельзя не упомянуть о том, что на площадку вернулись травмированные Регина Калиниченко и Майя Петрова, а также Анна Сень, ставшая мамой два месяца назад. Считаю, что ее появление на площадке в матче Лиги чемпионов сродни спортивному подвигу. В отличие от прошлого сезона все основные игроки в строю, и это большое подспорье перед «Финалом четырех».

— По ходу сезона стало известно, что главный тренер Фредерик Бужан, а также несколько игроков покинут «Ростов-Дон». На ваш взгляд, это обстоятельство на финише сезона сплотит команду, раз есть шанс выиграть Лигу чемпионов?

— Бужан еще по ходу сезона сообщил, что у него есть предложение от другого клуба и он бы хотел продолжить карьеру в «Нанте». Мы сразу договорились, что профессионально отработаем конец сезона с нынешним тренерским штабом и игроками. По моему мнению, то, как повел себя Бужан и, соответственно, клуб, — это верх порядочности. Думаю, что у Фредерика огромная мотивация побороться за победу в Лиге чемпионов. В следующем сезоне он будет тренировать «Нант», и шанса оказаться в «Финале четырех» может и не быть, хотя в спорте возможно все. Думаю, что у тренера, как и у игроков, огромное желание побороться за трофей. В прошлом году наша команда стала победителем Кубка ЕГФ, в этом есть шанс выиграть Лигу чемпионов. В спортивной карьере нечасто предоставляются такие возможности.