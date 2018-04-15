Македонский «Вардар» второй раз подряд стал чемпионом SEHA-лиги
15 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты македонского «Вардара» в решающем матче «Финала четырех»
15 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты македонского «Вардара» в решающем матче «Финала четырех»
Нынешний «Финал четырех»
Игроки «Вардара» на правах хозяев площадки с первых минут захватили лидерство. К середине первого тайма их преимущество над соперниками составило плюс четыре мяча. Большего отставания гандболисты «Загреба» не допустили. Постепенно они сокращали разрыв и к перерыву довели его до минимума — 14:13 в пользу «Вардара».
Во второй половине встречи темп игры возрос. Практически сразу хорватская дружина сравняла счет и соперники стали играть мяч в мяч. Такое положение вещей сохранялось до середины тайма, когда «Вардар» предпринял попытку оторваться. Меньше чем за десять минут хозяевам удалось сделать задел в пять мячей. «Загребу» уже не хватило времени отыграться. «Вардар» одержал победу со счетом 26:24.
Представители Македонии завоевали титул чемпионов
В матче за бронзу встречались Брестский гандбольный клуб им. Мешкова и словенский «Целе». К сожалению, «мешковцы» проиграли в поединке со счетом 28:31 и остались вне пьедестала. Для БГК этот «Финал четырех» был шестым по счету. Годом ранее брестчане завоевали бронзу