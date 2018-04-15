Македонский «Вардар» второй раз подряд стал чемпионом SEHA-лиги

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Нынешний «Финал четырех» 13—15 апреля принимал македонский Скопье. В первом полуфинале «Вардар» уверенно одолел Брестский гандбольный клуб им. Мешкова (33:24), в параллельной встрече хорватский «Загреб» вырвал победу у словенского «Целе» (29:28). Победители этих поединков встретились в главном финале.

Игроки «Вардара» на правах хозяев площадки с первых минут захватили лидерство. К середине первого тайма их преимущество над соперниками составило плюс четыре мяча. Большего отставания гандболисты «Загреба» не допустили. Постепенно они сокращали разрыв и к перерыву довели его до минимума — 14:13 в пользу «Вардара».

Во второй половине встречи темп игры возрос. Практически сразу хорватская дружина сравняла счет и соперники стали играть мяч в мяч. Такое положение вещей сохранялось до середины тайма, когда «Вардар» предпринял попытку оторваться. Меньше чем за десять минут хозяевам удалось сделать задел в пять мячей. «Загребу» уже не хватило времени отыграться. «Вардар» одержал победу со счетом 26:24.

Представители Македонии завоевали титул чемпионов SEHA-лиги второй год подряд. Всего же команда четырежды выигрывала этот турнир, в том числе в прошлом году «Вардар» победил в «Финале четырех» в Бресте.