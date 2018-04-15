Македонский «Вардар» второй раз подряд стал чемпионом SEHA-лиги

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
В России построили тягач «Вощина-1»
Резо Гигинеишвили увез детей в Грузию
Что станет с ипотекой после введения санкций
Ричард Гир женится в третий раз
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Филадельфия Флайерз1
Питтсбург Пингвинз4
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ6
Монако1
Футбол. Зарубежный
21:45
Малага1
Реал2
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио0
Рома0
Хоккей. НХЛ
16.04
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
16.04
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
19:30
Заря Лг0
Ворскла3
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов2
СКА-Хабаровск0
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер1
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус3
Сампдория0
Хоккей. НХЛ
16.04
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань2
Ротор-Волгоград1
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед0
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
18:00
Труа2
Марсель3
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико3
Леванте0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа1
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-042
Боруссия Д0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь1
Тамбов2
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье1
Бордо3
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья2
Верона0
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло2
Беневенто2
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан0
Наполи0
Футбол. Первый дивизион
15:30
Авангард К0
Тюмень0
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед2
Арсенал1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Олимпиец0
Зенит-21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо СПб1
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел3
Луч-Энергия1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал2
Спартак М1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов1
Енисей0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник0
Оренбург0
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина0
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар0
Алавес1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь1
Балтика0
Все события
Меркель объяснила Якунину причину своей неприязни к русским
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной
Ричард Гир женится в третий раз
Дочь Ларисы Гузеевой выросла роковой красавицей
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
30Новенькая «Екатеринбург Арена». Какая она
30Миранчуки, Фарфан, стандарты. Как «Локо» разбил «Динамо»
23:31 (мск), источник: БЕЛТА

Македонский «Вардар» второй раз подряд стал чемпионом SEHA-лиги

15 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты македонского «Вардара» в решающем матче «Финала четырех» SEHA-лиги обыграли хорватский «Загреб» и стали победителями турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Нынешний «Финал четырех» 13—15 апреля принимал македонский Скопье. В первом полуфинале «Вардар» уверенно одолел Брестский гандбольный клуб им. Мешкова (33:24), в параллельной встрече хорватский «Загреб» вырвал победу у словенского «Целе» (29:28). Победители этих поединков встретились в главном финале.

Игроки «Вардара» на правах хозяев площадки с первых минут захватили лидерство. К середине первого тайма их преимущество над соперниками составило плюс четыре мяча. Большего отставания гандболисты «Загреба» не допустили. Постепенно они сокращали разрыв и к перерыву довели его до минимума — 14:13 в пользу «Вардара».

Во второй половине встречи темп игры возрос. Практически сразу хорватская дружина сравняла счет и соперники стали играть мяч в мяч. Такое положение вещей сохранялось до середины тайма, когда «Вардар» предпринял попытку оторваться. Меньше чем за десять минут хозяевам удалось сделать задел в пять мячей. «Загребу» уже не хватило времени отыграться. «Вардар» одержал победу со счетом 26:24.

Представители Македонии завоевали титул чемпионов SEHA-лиги второй год подряд. Всего же команда четырежды выигрывала этот турнир, в том числе в прошлом году «Вардар» победил в «Финале четырех» в Бресте.

В матче за бронзу встречались Брестский гандбольный клуб им. Мешкова и словенский «Целе». К сожалению, «мешковцы» проиграли в поединке со счетом 28:31 и остались вне пьедестала. Для БГК этот «Финал четырех» был шестым по счету. Годом ранее брестчане завоевали бронзу SEHA-лиги, до этого дважды становились вице-чемпионами турнира.

Татьяна Буланова попала в больницу в Санкт-Петербурге
Рассекречена очередная тайна Стоунхенджа
«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной
Риккардо против всех: «Ред Булл» побеждает в Китае
Еле ноги унесли. Уставший ЦСКА спасся от поражения в Уфе
«МЮ» проиграл, «Ман Сити» стал чемпионом Англии по футболу
«Ростов» одержал первую победу при Карпине
Коукалова: Бьорндален не подписал петицию. Это трусость
Новости
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь