БГК им. Мешкова проиграл «Целе» в матче за бронзу SEHA-лиги

В полуфинале БГК проиграл местному «Вардару» (24:33), в параллельном матче «Целе» минимально уступил хорватскому «Загребу» (28:29).

Начало поединка за бронзу брестчане провалили. Их соперники уже с первых минут создали себе комфортный задел в плюс три мяча. К середине тайме «мешковцы» сравняли счет (8:8), однако затем на протяжении семи минут не могли поразить ворота «Целе», и разрыв стал прежним. Ближе к перерыву брестчане сократили отставание до минимума — 14:15.

В начале второй половины встречи БГК сравнял счет и соперники стали играть на равных. Но в середине тайма «Целе» вновь захватил инициативу. За 10 минут до окончания матча его преимущество составляло плюс три мяча. В оставшееся время брестчане не смогли ничего противопоставить гандболистам балканского клуба. В итоге игроки «Целе» победили со счетом 31:28 и заняли третье место в дебютном для себя «Финале четырех». Брестский гандбольный клуб в этом сезоне остался вне пьедестала SEHA-лиги.