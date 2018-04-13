БГК им. Мешкова проиграл «Вардару» и сыграет в матче за бронзу SEHA-лиги

В македонском Скопье 13—15 апреля проходит «Финал четырех». В первом матче на площадку вышли БГК и действующий чемпион турнира «Вардар». Вначале игра шла на равных, но уже на седьмой минуте встречи хозяева провели удачную серию атак и оторвались в счете. «Мешковцы» смогли собраться и сократили разрыв. Такое положение вещей не устроило «Вардар», который в считанные минуты вернул утраченные позиции. И все же к концу тайма БГК уменьшил свое отставание. Перед перерывом на табло горел счет 17:14 в пользу македонской дружины.

Во второй половине встречи игра у брестчан не заладилась.

Были проблемы в нападении, на протяжении почти восьми минут они не могли поразить ворота соперников, которые шаг за шагом только наращивали преимущество. К 52-й минуте оно достигло десяти мячей. В итоге хозяева со счетом 33:24 выиграли этот матч и во второй раз подряд вышли в главный финал SEHA-лиги.