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21:21 (мск), источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова проиграл «Вардару» и сыграет в матче за бронзу SEHA-лиги

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в полуфинале SEHA-лиги разгромно проиграл македонскому «Вардару», сообщает корреспондент БЕЛТА.

В македонском Скопье 13—15 апреля проходит «Финал четырех». В первом матче на площадку вышли БГК и действующий чемпион турнира «Вардар». Вначале игра шла на равных, но уже на седьмой минуте встречи хозяева провели удачную серию атак и оторвались в счете. «Мешковцы» смогли собраться и сократили разрыв. Такое положение вещей не устроило «Вардар», который в считанные минуты вернул утраченные позиции. И все же к концу тайма БГК уменьшил свое отставание. Перед перерывом на табло горел счет 17:14 в пользу македонской дружины.

Во второй половине встречи игра у брестчан не заладилась.

Были проблемы в нападении, на протяжении почти восьми минут они не могли поразить ворота соперников, которые шаг за шагом только наращивали преимущество. К 52-й минуте оно достигло десяти мячей. В итоге хозяева со счетом 33:24 выиграли этот матч и во второй раз подряд вышли в главный финал SEHA-лиги.

Брестский гандбольный клуб поборется за бронзу турнира. Его соперник определится позже во втором полуфинале, в котором встретятся хорватский «Загреб» и словенский «Целе».

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