БГК им. Мешкова проиграл «Вардару» и сыграет в матче за бронзу SEHA-лиги
13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в полуфинале
13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в полуфинале
В македонском Скопье
Были проблемы в нападении, на протяжении почти восьми минут они не могли поразить ворота соперников, которые шаг за шагом только наращивали преимущество. К 52-й минуте оно достигло десяти мячей. В итоге хозяева со счетом 33:24 выиграли этот матч и во второй раз подряд вышли в главный финал
Брестский гандбольный клуб поборется за бронзу турнира. Его соперник определится позже во втором полуфинале, в котором встретятся хорватский «Загреб» и словенский «Целе».