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22:25 (мск), источник: БЕЛТА

Боснийцы, чехи и финны — соперники белорусских гандболистов в квалификации ЧЕ-2020

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После жеребьевки, состоявшейся сегодня в норвежском Тронхейме, мужская сборная Беларуси по гандболу узнала соперников по отборочному турниру чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Юрия Шевцова попала в квалификационную группу 5, где ее соперниками будут сборные Боснии и Герцеговины, Чехии и Финляндии.

Составы остальных квартетов квалификации:

1 — Германия, Польша, Израиль, Косово.

2 — Хорватия, Сербия, Швейцария, Бельгия.

3 — Македония, Исландия, Турция, Греция.

4 — Словения, Нидерланды, Латвия, Эстония.

6 — Франция, Португалия, Литва, Румыния.

7 — Венгрия, Россия, Словакия, Италия.

8 — Дания, Черногория, Украина, Фарерские острова.

Отборочный турнир стартует в октябре 2018 года, а финиширует в июне в 2019-го.

Путевки в финальную часть чемпионата Европы получат по две лучшие команды из 8 групп, а также 4 сборные из занявших третьи места (по дополнительным показателям). Финальный турнир ЧЕ-2020 пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции, команды которых вместе с действующим чемпионом континента Испанией освобождены от квалификации. Впервые в финальной стадии выступят 24 дружины, а не 16, как было раньше.

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