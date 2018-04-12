Боснийцы, чехи и финны — соперники белорусских гандболистов в квалификации ЧЕ-2020

Команда Юрия Шевцова попала в квалификационную группу 5, где ее соперниками будут сборные Боснии и Герцеговины, Чехии и Финляндии.

Путевки в финальную часть чемпионата Европы получат по две лучшие команды из 8 групп, а также 4 сборные из занявших третьи места (по дополнительным показателям). Финальный турнир ЧЕ-2020 пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции, команды которых вместе с действующим чемпионом континента Испанией освобождены от квалификации. Впервые в финальной стадии выступят 24 дружины, а не 16, как было раньше.