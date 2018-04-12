Боснийцы, чехи и финны — соперники белорусских гандболистов в квалификации ЧЕ-2020

Команда Юрия Шевцова попала в квалификационную группу 5, где ее соперниками будут сборные Боснии и Герцеговины, Чехии и Финляндии.
Составы остальных квартетов квалификации:
1 — Германия, Польша, Израиль, Косово.
2 — Хорватия, Сербия, Швейцария, Бельгия.
3 — Македония, Исландия, Турция, Греция.
4 — Словения, Нидерланды, Латвия, Эстония.
6 — Франция, Португалия, Литва, Румыния.
7 — Венгрия, Россия, Словакия, Италия.
8 — Дания, Черногория, Украина, Фарерские острова.
Отборочный турнир стартует в октябре 2018 года, а финиширует в июне в 2019-го.
Путевки в финальную часть чемпионата Европы получат по две лучшие команды из 8 групп, а также 4 сборные из занявших третьи места (по дополнительным показателям). Финальный турнир ЧЕ-2020 пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции, команды которых вместе с действующим чемпионом континента Испанией освобождены от квалификации. Впервые в финальной стадии выступят 24 дружины, а не 16, как было раньше.