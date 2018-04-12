Форвард "Реала" Криштиану Роналду после матча с "Ювентусом" (1:3) сказал утешительные слова вратарю Джанлуиджи Буффону и обнял его.
Назван состав БГК имени Мешкова на «финал четырех» СЕХА-лиги
БГК имени Мешкова отправился на «финал четырех»
БГК имени Мешкова отправился на «финал четырех»
Вратари: Иван Пешич, Раде Миятович, Иван Мацкевич;.
Угловые: Андрей Юринок, Любо Вукич, Симон Разгор, Райко Проданович, Денис Рутенко, Максим Баранов;.
Полусредние: Андрей Ященко, Павел Горак, Сергей Шилович, Олег Астрашапкин;.
Линейные: Артем Сельвесюк, Вячеслав Шумак, Вид Потеко;.
Разыгрывающие: Дмитрий Никуленков, Валентин Куран.
Матч с «Вардаром» состоится 13 апреля, начало — в 18.45 по белорусскому времени.