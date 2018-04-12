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13:22 (мск), источник: Прессбол

Назван состав БГК имени Мешкова на «финал четырех» СЕХА-лиги

БГК имени Мешкова отправился на «финал четырех» СЕХА-лиги в македонский Скопье. Из минского Национального аэропорта транзитом через Стамбул команда совершит перелет до македонской столицы. В выездной состав тренерский штаб мешковцев включил 18 гандболистов, — передает клубный сайт.

Вратари: Иван Пешич, Раде Миятович, Иван Мацкевич;.

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Угловые: Андрей Юринок, Любо Вукич, Симон Разгор, Райко Проданович, Денис Рутенко, Максим Баранов;.

Полусредние: Андрей Ященко, Павел Горак, Сергей Шилович, Олег Астрашапкин;.

Линейные: Артем Сельвесюк, Вячеслав Шумак, Вид Потеко;.

Разыгрывающие: Дмитрий Никуленков, Валентин Куран.

Матч с «Вардаром» состоится 13 апреля, начало — в 18.45 по белорусскому времени.

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