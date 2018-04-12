Гандбольная сборная Беларуси попала в первую корзину жеребьевки квалификации ЧЕ-2020

По итогам жеребьевки будут образованы 8 групп по 4 команды в каждой. Квалификационные матчи пройдут с октября 2018 года по июнь 2019-го. После завершения группового этапа в финальную стадию попадут по две лучшие дружины, а также 4 команды из занявших третьи места (по дополнительным показателям). Финальная часть мужского ЧЕ-2020 пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции, сборные которых вместе с нынешним чемпионом Европы Испанией освобождены от отборочных соревнований. В предстоящем финальном турнире впервые примут участие 24 сильнейшие команды Старого Света, а не 16, как было раньше.