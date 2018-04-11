Бывший голкипер сборной Дании и "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель побывал в Казани.
Мужчины. Чемпионат Беларуси. СКА, пропустив 37 мячей, победил «Машеку»
В очередном матче мужского первенства страны СКА победил «Машеку».
В очередном матче мужского первенства страны СКА победил «Машеку».
СКА — МАШЕКА — 41:37 (22:15)
МИНСК. Дворец спорта «Уручье». Начало в 17.00.
СКА: Алехин (5), Донцов (5), Сотник (4), Кривенко (4), Бровко (4), Гарбуз (3), Солдатенко (3), Кулеш (3), Вайлупов (3), Подшивалов (2), Ушал (2), Рудь (1), Хадкевич (1), Жила (1).
ГОМЕЛЬ: Сергель (15), Смоликов (6), Малышенко (6), Скрипак (3), Зинченко (2), Потачиц (2), Ярош (2), Буйкевич (1).
ТАБЛИЦА: БГК имени Мешкова — 45 очков (25 матчей), СКА — 44 (25), Гомель — 23 (26), Машека — 14 (26).