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18:53 (мск), источник: Прессбол

Мужчины. Чемпионат Беларуси. СКА, пропустив 37 мячей, победил «Машеку»

В очередном матче мужского первенства страны СКА победил «Машеку».

СКА — МАШЕКА — 41:37 (22:15)

МИНСК. Дворец спорта «Уручье». Начало в 17.00.

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СКА: Алехин (5), Донцов (5), Сотник (4), Кривенко (4), Бровко (4), Гарбуз (3), Солдатенко (3), Кулеш (3), Вайлупов (3), Подшивалов (2), Ушал (2), Рудь (1), Хадкевич (1), Жила (1).

ГОМЕЛЬ: Сергель (15), Смоликов (6), Малышенко (6), Скрипак (3), Зинченко (2), Потачиц (2), Ярош (2), Буйкевич (1).

ТАБЛИЦА: БГК имени Мешкова — 45 очков (25 матчей), СКА — 44 (25), Гомель — 23 (26), Машека — 14 (26).

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