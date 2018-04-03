ФГР защитила молодежную сборную России по гандболу от фактической дисквалификации

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
В немецкой армии планируют ввести форму для беременных
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Альбина Джанабаева надела необычное мини-платье
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Дженоа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
19:30
Аталанта
Сампдория
Футбол. Еврокубки
21:45
Севилья
Бавария
Футбол. Еврокубки
21:45
Ювентус
Реал
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз3
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
4.04
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
4.04
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
4.04
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
4.04
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
4.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
4.04
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз2
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд3
Эдмонтон Ойлерз0
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз5
Виннипег Джетс6
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз3
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз5
Баффало Сэйбрз2
Все события
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт»
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Ханты-мансийские биатлонистки выиграли эстафету на ЧР
Конец великой эпохи. Бьорндален попрощался с биатлоном
Альбина Джанабаева надела необычное мини-платье
Разрушенная сказка: история любви Ченнинга Татума и Дженны Деван
У британской пары больше 400 личностей на двоих
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
12В Сочи прокатились по склонам в купальниках
12Россия проиграла Франции
14:07 (мск), источник: ТАСС

ФГР защитила молодежную сборную России по гандболу от фактической дисквалификации

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Решение Европейской гандбольной федерации (EHF) лишить женскую молодежную сборную России (игроки до 19 лет) серебряных медалей чемпионата Европы 2017 года является приемлемым, поскольку удалось избежать фактической двухлетней дисквалификации национальной команды по этому возрасту. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

EHF во вторник объявила об аннулировании результата российских гандболисток на молодежном чемпионате Европы за то, что игроки национальной команды Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

«Решение, которое вынесло федерация, нас полностью устраивает, наш юридический отдел отработал хорошо. Самое важное — мы можем участвовать в предстоящем юношеском чемпионате Европы», — сказал Воронин.

ФГР решением EHF была оштрафована на 20 тысяч евро, сборная России до 19 лет условно отстранена на два года от участия в соревнованиях с испытательным сроком в два года.

Изначально нарушившие антидопинговые правила гандболистки были дисквалифицированы на 20 месяцев, позже срок наказания был сокращен до трех месяцев.

 Вяльбе рассказала о своем отношении к откровенным фото спортсменок
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Роналду против Буффона: «Реал Мадрид» борется с проклятием
СМИ: Ковальчук, Дацюк и Войнов зарабатывают больше 650 миллионов
Ханты-мансийские биатлонистки выиграли эстафету на ЧР
Конец великой эпохи. Бьорндален попрощался с биатлоном
МОК назвал претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года
Бывший футболист ЦСКА врал про фамилию и возраст
Майгуров: Не надо лезть в работу биатлонного тренера каждый день
Спорт-Экспресс
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
38 регионов России провалили программы по капремонту жилья
Правительство выделило 2,5 миллиарда на временные постройки для ЧМ-2018
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь