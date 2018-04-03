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ФГР защитила молодежную сборную России по гандболу от фактической дисквалификации
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Решение Европейской гандбольной федерации (EHF) лишить женскую молодежную сборную России (игроки до 19 лет) серебряных медалей чемпионата Европы 2017 года является приемлемым, поскольку удалось избежать фактической двухлетней дисквалификации национальной команды по этому возрасту. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.