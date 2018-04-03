ФГР защитила молодежную сборную России по гандболу от фактической дисквалификации

EHF во вторник объявила об аннулировании результата российских гандболисток на молодежном чемпионате Европы за то, что игроки национальной команды Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

«Решение, которое вынесло федерация, нас полностью устраивает, наш юридический отдел отработал хорошо. Самое важное — мы можем участвовать в предстоящем юношеском чемпионате Европы», — сказал Воронин.

ФГР решением EHF была оштрафована на 20 тысяч евро, сборная России до 19 лет условно отстранена на два года от участия в соревнованиях с испытательным сроком в два года.