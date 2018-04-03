Определились все четвертьфиналисты гандбольной Лиги чемпионов и Кубка ЕГФ

Действующий победитель главного клубного турнира Старого Света македонский «Вардар» из Скопье в борьбе за выход в «Финал четырех» дважды встретится с немецким «Килем». Обидчик белорусского чемпиона БГК имени Мешкова французский «Нант» будет соперничать с автором главной сенсации нынешнего турнира датским «Скьерном», который по сумме двух матчей 1/8 финала сумел одолеть венгерский «Веспрем», считавшийся одним из главных фаворитов ЛЧ. Творец еще одной сенсации французский «Монпелье», переигравший испанского гранда «Барселону», сыграет с немецким «Фленсбургом». Третий представитель Франции «Пари Сен-Жермен» поспорит с польским «Виве» из Кельце. Первые четвертьфинальные встречи пройдут в период с 18 по 22 апреля, ответные — 25—29 апреля . Четыре победителя двухматчевых дуэлей станут участниками решающего этапа ЛЧ, который состоится 26—27 мая на паркете «Ланксесс-Арены» в немецком Кельне.