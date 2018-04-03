Определились все четвертьфиналисты гандбольной Лиги чемпионов и Кубка ЕГФ
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов и Кубка ЕГФ определились все участники четвертьфиналов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов и Кубка ЕГФ определились все участники четвертьфиналов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий победитель главного клубного турнира Старого Света македонский «Вардар» из Скопье в борьбе за выход в «Финал четырех» дважды встретится с немецким «Килем». Обидчик белорусского чемпиона БГК имени Мешкова французский «Нант» будет соперничать с автором главной сенсации нынешнего турнира датским «Скьерном», который по сумме двух матчей 1/8 финала сумел одолеть венгерский «Веспрем», считавшийся одним из главных фаворитов ЛЧ. Творец еще одной сенсации французский «Монпелье», переигравший испанского гранда «Барселону», сыграет с немецким «Фленсбургом». Третий представитель Франции «Пари Сен-Жермен» поспорит с польским «Виве» из Кельце. Первые четвертьфинальные встречи пройдут в период с 18 по 22 апреля, ответные —
В четвертьфинале второго по рангу континентального турнира Кубка ЕГФ сыграют немецкие клубы «Берлин» и «Геппинген», французские «Шамебри» и «Сент-Рафаэль», в котором выступает бывший минский армеец Артем Королек, испанский «Гранольерс» и хорватский «Нексе». Бывший соперник минского СКА по групповому этапу немецкий «Магдебург» будет хозяином «Финала четырех» и поэтому освобожден от четвертьфинала.
В третьем по значимости турнире Кубке вызова уже известны пары полуфиналистов: «Мадейра» (Португалия) — АЕК (Афины, Греция), «Вестманнаэйяр» (Исландия) — «Турда» (Румыния).