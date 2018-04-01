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20:38 (мск), источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова сыграл вничью на выезде с «Нантом» и завершил выступление в Лиге чемпионов

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов сыграл вничью с французским «Нантом» и завершил выступление в турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней встрече БГК уступил соперникам со счетом 24:32. Во Францию «мешковцы» отправились заряженными на борьбу. Уже с первых минут матча гости повели в счете. Их преимущество сохранялось до середины тайма, когда «Нант» сравнял цифры на табло, а затем вышел вперед. Брестчане не сдались. На 26-й минуте они восстановили паритет. Кроме того, ударно провели последнюю пятиминутку и ушли на перерыв с преимуществом в три мяча — 17:14.

Во второй половине встречи БГК продолжил играть первым номером. Брестчане лидировали практически на протяжении всего тайма. Однако за три минуты до окончания поединка хозяева площадки смогли сравнять счет. В итоге ответный матч 1/8 финала завершился со счетом 28:28. «Нант» по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. На следующей стадии французская команда встретится с датским «Скьерном», одолевшим венгерский «Веспрем».

Завершив выступление в Лиге чемпионов, Брестский гандбольный клуб сосредоточится на делах чемпионата Беларуси и SEHA-лиги. Так, 10 апреля «мешковцам» на выезде предстоит игра против могилевского «Машеки». Далее брестчане отправятся в македонский Скопье на «Финал четырех» SEHA-лиги. В полуфинале турнира БГК встретится с местным «Вардаром».

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