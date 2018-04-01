БГК им. Мешкова проведет на выезде ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Нанта»

Матч состоится на арене «Ла Трокардье». Его рассудят арбитры из Словении Боян Лах и Давид Сок. Телеканал «Беларусь 5» планирует показать эту игру в прямом эфире. Начало трансляции в 17.55 (по белорусскому времени).

Первый матч закончился для БГК драматично. «Мешковцы» на домашней площадке разгромно проиграли «Нанту» со счетом 24:32. Теоретически брестчане сохраняют шансы на выход в четвертьфинал, но сделать это будет очень непросто. Помимо того, что соперники имеют преимущество в 8 мячей, дела чемпионов Беларуси осложняются кадровыми проблемами. Тем не менее, во Францию гандболисты БГК отправились с желанием реабилитироваться перед болельщиками за обидное поражение в Бресте.