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13:37 (мск), источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова проведет на выезде ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Нанта»

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня на выезде проведет ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Нанта», сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт БГК.

Источник: БЕЛТА

Матч состоится на арене «Ла Трокардье». Его рассудят арбитры из Словении Боян Лах и Давид Сок. Телеканал «Беларусь 5» планирует показать эту игру в прямом эфире. Начало трансляции в 17.55 (по белорусскому времени).

Первый матч закончился для БГК драматично. «Мешковцы» на домашней площадке разгромно проиграли «Нанту» со счетом 24:32. Теоретически брестчане сохраняют шансы на выход в четвертьфинал, но сделать это будет очень непросто. Помимо того, что соперники имеют преимущество в 8 мячей, дела чемпионов Беларуси осложняются кадровыми проблемами. Тем не менее, во Францию гандболисты БГК отправились с желанием реабилитироваться перед болельщиками за обидное поражение в Бресте.

Брестский гандбольный клуб в чемпионате Беларуси занимает первое место. «Нант» в чемпионате Франции располагается на третьей позиции, уступая «Монпелье» и «Пари-Сен-Жермен».

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