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30 марта, источник: Чемпионат.com

«Звезда» обыграла «Кубань» в первом четвертьфинале гандбольной Суперлиги

Состоялись первые матчи четвертьфинальной серии чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.

Интрига зародилась только в противостоянии звенигородской «Звезды» и краснодарской «Кубани». Пятая команда регулярного чемпионата на своей площадке нанесла поражение подопечным Евгения Трефилова, занявшим четвёртое место, со счётом 31:25. Самой результативной в составе хозяек площадки стала Арина Закордонская, забившая 6 мячей.

Гандбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига. ¼ финала. Первые матчи

«Звезда» (Звенигород) — «Кубань» (Краснодар) — 31:25 (17:10).

«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Лада» (Тольятти) — 18:33 (10:17).

«Университет» (Ижевск) — «Астраханочка» — 24:34 (10:18).

«Ставрополье-СКФУ» — «Ростов-Дон» — 21:27 (9:15).

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