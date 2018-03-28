Юрий Шевцов огласил состав национальной команды Беларуси на ближайший сбор

Юрий Шевцов и его помощники пригласили на тренинг-кэмп 20 гандболистов.

Вратари — Вячеслав Солдатенко (1994), Иван Мороз (1992) (оба — СКА), Иван Мацкевич (1991, БГК им. Мешкова); крайние — Андрей Юринок (1996), Денис Рутенко (1986), Максим Баранов (1988) (все — БГК им. Мешкова), Иван Бровко (1980, СКА); линейные — Артем Королек (1996, Сен-Рафаэль, Франция), Вячеслав Бохан (1996, СКА), Максим Бабичев (1986, Мотор, Украина), Александр Титов (1986, Риихимяки, Финляндия); полусредние — Владислав Кулеш (1996), Николай Алехин (1998), (оба — СКА), Вадим Гайдученко (1995, Динамо, Бухарест, Румыния), Сергей Шилович (1986), Павел Дорофеев (1997) (оба — БГК им. Мешкова), Артур Карвацкий (1996, Балатонфюред, Венгрия); разыгрывающие — Борис Пуховский (1987, Мотор, Украина), Дмитрий Никуленков (1984, БГК им. Мешкова), Александр Подшивалов (1996, СКА).

Еще двое гандболистов в ближайшем резерве. Это разыгрывающий СКА Артур Рудь (1998) и линейный финского «Риихимяки» Юрий Лукьянчук (1990).