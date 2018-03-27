Подшивалов переходит из минского СКА в немецкий «Минден»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в США удивило англичан ответом на оскорбление
Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
Кейт Хадсон планирует снова стать мамой
Слова Тарантино после просмотра фильма «Москва слезам не верит»
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Текущие события
Футбол. Сборные
18:00
Армения
Литва
Футбол. Сборные
18:00
Грузия
Эстония
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев1
Трактор1
Футбол. Сборные
18:50
Россия
Франция
Футбол. Сборные
19:00
Иран
Алжир
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Македония
Футбол. Сборные
19:00
Ирак
Сирия
Футбол. Сборные
20:00
Швейцария
Панама
Футбол. Сборные
20:10
Черногория
Турция
Футбол. Сборные
15:20
Япония1
Украина2
Футбол. Сборные
21:00
Тунис
Коста-Рика
Футбол. Сборные
21:00
Кот-д`Ивуар
Молдавия
Футбол. Сборные
21:00
Сенегал
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
21:00
Египет
Греция
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Шотландия
Футбол. Сборные
21:00
Дания
Чили
Футбол. Сборные
21:15
Словения
Беларусь
Футбол. Сборные
21:30
Люксембург
Австрия
Футбол. Сборные
21:30
Румыния
Швеция
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Южная Корея
Футбол. Сборные
21:45
Бельгия
Саудовская Аравия
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Бразилия
Футбол. Сборные
22:00
Колумбия
Австралия
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Узбекистан
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Италия
Футбол. Сборные
22:00
Нигерия
Сербия
Футбол. Сборные
22:30
Испания
Аргентина
Футбол. Сборные
13:00
Монголия0
Маврикий2
Хоккей. НХЛ
28.03
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
28.03
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
28.03
Детройт Ред Уингз
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Сборные
28.03
США
Парагвай
Хоккей. НХЛ
28.03
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
28.03
Нэшвилл Предаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
28.03
Виннипег Джетс
Бостон Брюинз
Футбол. Сборные
28.03
Исландия
Перу
Хоккей. НХЛ
28.03
Даллас Старз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
28.03
Эдмонтон Ойлерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
28.03
Ванкувер Кэнакс
Анахайм Дакс
Футбол. Сборные
28.03
Мексика
Хорватия
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз3
Калгари Флэймз0
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс4
Колорадо Эвеланш1
Все события
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию
Сборная Нидерландов по футболу разгромила португальцев
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
20Бразилия разгромила Россию в «Лужниках»
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
17:05 (мск), источник: БЕЛТА

Подшивалов переходит из минского СКА в немецкий «Минден»

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыгрывающий национальной сборной Беларуси и минского СКА Александр Подшивалов переходит в клуб немецкой бундеслиги «Минден», сообщили БЕЛТА в администрации армейского клуба.

Планируется, что Подшивалов завершит нынешний сезон в составе СКА, а следующий начнет в «Миндене». Контракт 22-летнего белоруса с немецким клубом рассчитан на 3 года. Гандболисты «Миндена» занимают 12-е место среди 18 клубов первой бундеслиги. В 26 проведенных матчах команда набрала 21 очко, лидер чемпионата Германии «Райн Левен» имеет в своем активе 42 зачетных балла после 25 сыгранных встреч.

Что касается минского СКА, то он идет вторым в турнирной таблице белорусского первенства, набрав 42 очка после 24 встреч, у лидера БГК имени Мешкова на один балл больше. В группе А розыгрыша Кубка ЕГФ минские армейцы перед последним туром занимают 3-е место и уже не претендуют на выход в плей-офф. Зато у команды Игоря Папруги есть отличные шансы побороться за победу в Балтийской лиге. Решающий этап этого турнира — «Финал четырех» — пройдет в эстонской Пыльве. В полуфиналах 14 апреля гандболисты СКА сыграют с действующим победителем финским «Риихимяки», а украинский ЗТР из Запорожья встретятся с «Пыльвой». Победители этих встреч 15 апреля сойдутся в поединке за главный приз, проигравшие поспорят за 3-е итоговое место.

Человек упал на пути метро станции Купаловская
Умер создатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию
Сборная Нидерландов по футболу разгромила португальцев
Месси пропустит товарищеский матч с испанцами
5 игроков сборной России, для которых матч с Францией — решающий
Каррера получил награду «Золотая скамья» за победу в ЧР
L’Equipe: Сборная России не представляет никакой опасности
Гимнаст Степко, выступавший за Украину, стал гражданином России
Новости
Авто
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000 Автомобиль с интересной историей выставили на продажу через интернет-аукцион eBay
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино Мария Удовиченко осваивает в Италии одну из кинопрофессий
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь