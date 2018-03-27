Подшивалов переходит из минского СКА в немецкий «Минден»

Планируется, что Подшивалов завершит нынешний сезон в составе СКА, а следующий начнет в «Миндене». Контракт 22-летнего белоруса с немецким клубом рассчитан на 3 года. Гандболисты «Миндена» занимают 12-е место среди 18 клубов первой бундеслиги. В 26 проведенных матчах команда набрала 21 очко, лидер чемпионата Германии «Райн Левен» имеет в своем активе 42 зачетных балла после 25 сыгранных встреч.

Что касается минского СКА, то он идет вторым в турнирной таблице белорусского первенства, набрав 42 очка после 24 встреч, у лидера БГК имени Мешкова на один балл больше. В группе А розыгрыша Кубка ЕГФ минские армейцы перед последним туром занимают 3-е место и уже не претендуют на выход в плей-офф. Зато у команды Игоря Папруги есть отличные шансы побороться за победу в Балтийской лиге. Решающий этап этого турнира — «Финал четырех» — пройдет в эстонской Пыльве. В полуфиналах 14 апреля гандболисты СКА сыграют с действующим победителем финским «Риихимяки», а украинский ЗТР из Запорожья встретятся с «Пыльвой». Победители этих встреч 15 апреля сойдутся в поединке за главный приз, проигравшие поспорят за 3-е итоговое место.