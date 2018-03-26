Россия использовала право на ошибку

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат Европы-2018. Отборочный турнир. 4-й тур. Группа 4

Румыния — Россия — 26:25 (15:12).

Румыния: Деду, Думанска; Удриштою (1), Пристэвица (1), Бучески (6/2), Нягу (4/3), Флорика (1), Ласло, А. Попа, Л. Попа, Пынтя (3), Бэкэоану (2), Замфиреску, Базалиу, Кипер (4), Драгут (4).

Россия: Трусова, Уткина, Калинина; Кузнецова (5), Матлашова (1), Дмитриева (2), Самохина (4/4), Макеева (3), Ведехина (5), Сабирова (1), Манагарова (1), Маслова, Фролова, Снопова (2), Баркалова (1), Макина.

Положение команд. 1. Румыния — 6 очков. 2. Австрия — 6. 3. РОССИЯ — 4. 4. Португалия — 0.

Мудреный авиаперелет по маршруту Самара — Москва — Мюнхен — Клуж-Напока предстоял команде Евгения Трефилова через день после эффектной победы над румынками в Тольятти — 30:25.

ОПТИМИЗМ ПОСЛЕ ТОЛЬЯТТИ

Тот успех значил многое. Он разом выправил табличный крен, случившийся у россиянок после нежданного поражения в сентябре от Австрии. Главное, что дала победа в Тольятти, было право на ошибку. Поражение в Румынии теперь не значило крах надежд на попадание в финальный турнир во Франции. И с этих позиций правильнее всего оценивать результат гостевого матча.

Он негативен арифметически. Но к нему можно пристегнуть и немалый позитив на уровне «художественных впечатлений». За команду ни на мгновение не было стыдно. Состав, собранный Трефиловым из девчат, в абсолютном большинстве видевших олимпийский триумф Рио-2016 лишь на телеэкранах, был достойным продолжателем тех духа и стиля.

Когда в Тольятти Трефилов говорил, что победа одержана благодаря исключительно двум факторам — русской женской самоотверженности и скорости игры, он лукавил. Потому что тот матч был полон интересных тренерских решений.

В центре противостояния была персона многократно лучшей гандболистки мира Кристины Нягу. И найденный тогда Трефиловым по ходу игры способ ее нейтрализации во многом предопределил успех.

ХОД МАРТИНА И ОТВЕТ ТРЕФИЛОВА

К повторной встрече возглавляющий Румынию испанец Амброс Мартин подготовил план, основанный на парадоксе. Он целиком и полностью принял намерения Трефилова снова опекать Нягу персонально. Более того, он скомандовал звезде демонстративно устраниться от активных действий и уводить опекавших ее по очереди Полину Кузнецову и Дарью Самохину вглубь площадки. Это оставляло в зоне атаки больше простора другим румынским игрокам, подготовленным к такому ходу событий.

В то же время Мартин схематически изменил свою оборону, сделал ее мощнее и устойчивее. И этим усложнил жизнь подвижным нападающим россиянок, в первую очередь блистательно сыгравшей в Тольятти Дарье Дмитриевой.

На последовательной реализации этого плана румынки и выгадали закономерный перевес в первой половине.

Но после перерыва пришла пора ответных ходов Трефилова. Российская команда явила в Клуже завидную управляемость. Коррективы, внесенные в раздевалке, вкупе с очевидной самонадеянностью соперниц обернулись рывком 7:1 в пользу гостей. Россиянки вышли вперед на три очка и, казалось, в матче наступил коренной перелом.

ПЛАН БУЧЕСКИ

Увы, в этот раз Мартин запасся и планом «Б», который можно назвать и «планом Бучески». Опытная румынская разыгрывающая во всем, вплоть до самоличного исполнения пенальти, подчинила себе действия хозяек и привела их к победе.

Впрочем, до последних секунд ничего не было ясно. Спасение Елены Уткиной в самой концовке игры даже оставило россиянкам время на потенциально ничейную атаку. Однако в ней они допустили потерю, которых в концовке и так было слишком много.

Ничего катастрофического в этом поражении, повторимся, нет. В третьем и четвертом турах отборочного турнира всегда играют выходцы из сильнейших корзин при жеребьевке. И когда в финальную часть ЧЕ выходят две команды, дележ очков фаворитами группы считается вариантом стратегически надежным. Так на этой неделе сыграли сборные Сербии и Швеции, Испании и Германии, Голландии и Венгрии.

Если россиянки победят сборные Португалии и Австрии 31 мая и 3 июня соответственно, то выйдут в финальный турнир.