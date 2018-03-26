СКА не вышел в плей-офф Кубка ЕГФ, но подтвердил евроамбиции. Да, СЕХА-лига?

МАТЧ «ВЕСПРЕМ» — СКА ОБЕРНЕТСЯ ИЗБИЕНИЕМ



Утверждение, с которого начнем, принадлежит Борису Сапожникову, одному из руководителей СЕХА-лиги, представлявшему генерального спонсора проекта — «Газпром» — во время прошлогоднего «финала четырех» в Бресте. Вы наверняка помните разговор с Сергеем Новиковым. Российский менеджер назвал несколько критериев, которым минский клуб, до недавней поры рвавшийся в число участников, ну никак не соответствует. Новая евроистория СКА оформлена, встреча в конце марта — важная, но формальность. Теперь еще раз пройдем по пунктам, оглядываясь на путь команды Игоря Папруги в текущем розыгрыше Кубка ЕГФ.



«Армейцы — как-то не очень…» По сравнению с помянутым «Веспремом» да, не поспоришь. Вот только на фоне венгров и БГК имени Мешкова бывает «не очень». В газпромовской же лиге соревнуется десяток команд, одна из которых, «Татран», оказалась с минчанами в ЕГФовской группе «А». Итог стараний клуба — четвертое место перед заключительной игрой на «Уручье». Словаки дома превзошли «Бьеррингбро» (32:28), но не СКА (25:25). Кто-то вспомнит, что армейцы в Прешове постоянно догоняли, рвали жилы, а ценное очко принес проход Кулеша в последней атаке со снятым голкипером, а кто-то — отвратное судейство румынов Старка и Штефана, поставивших в ворота гостей 6 пенальти и ни одного в хозяйские. Факт: середняк СЕХА-лиги и представитель многострадального чемпионата РБ провели групповой этап на равных, по единственной победе добыв на родных площадках с одним и тем же противником. Как минимум неплохой результат для СКА, вступавшего в отбор без семерых гандболистов основы, покинувших столицу, и единственным усилением в виде Ушала и Донцова. Осенью перед квалификационными стыками с «Бухарестом» и испанским «Логроньо», что скрывать, было страшновато, но армейский тренерский штаб показал: удерживать планку на уровне крепких европейцев можно и ограниченными ресурсами в режиме текучки состава. Что Тюменцев, что Калараш и Горбок, побывав на «Уручье», подтвердили: со спортивной составляющей у СКА лучше, чем видится издалека.

Источник: Прессбол

А начало второго тайма в Магдебурге? Не избиение? Сложно заступиться: так кошмарно, правда, Минск в сезоне еще не играл. Молодежь, которой все реже делают скидку на незрелость, впала в полное школярство, с отсутствием мысли и хладнокровия. Посыпались. Только не забывайте уточнять, что вырулили на «-5» с теми, кто в четверг обыграл «+6» «Фленсбург» в бундеслиге и кого дома СКА помял изрядней некуда, не взяв очки лишь по собственной горячности. Да и поражение в Силькеборге с единственным провалом в середине второй половины и не состоявшимся камбэком… Где здесь «не очень»?



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСЬ ДЛЯ ТЕЛЕПОКАЗА



«Есть классная арена в Уручье. Но это не все нужные атрибуты. Хотелось бы увидеть маркетинговую составляющую работы СКА. Скажем, четыре-пять лет назад были большие проблемы с билетной программой у того же БГК. Сегодня клуб продает абонементы, заполняя арену. Проделана большая работа. Он принял вид, привлекательный для телепоказа». Другое важное замечание Сапожникова. Вряд ли стоит рассчитывать, что 31 марта в столице увидим аншлаг. Его не наблюдалось и на «Магдебурге» с «Бьеррингбро». Но поправьте, если кто рассмотрит ажиотаж, например, тут: македонский «Металург» принимает мешковцев, участников плей-офф Лиги чемпионов последних лет.

Источник: Прессбол

И опять же поправьте, если чирлидерши на играх СКА менее зажигательные, чем в Хорватии или Сербии, а для детей на арене в разы меньше развлечений. Безусловно, уровень шоу и сервиса пока не сравнить с тем же брестским. И с болельщиками БГК работает дольше и профессиональнее, и ВКонтакте у Бреста 9000, а у Минска каких-то 2500. Но стоп, у «Динамо-Панчево» в Фейсбуке — 2000. Не видеть прогресса армейцев в сфере маркетинга — значит слегка лукавить. Клуб с ограниченными возможностями в части рекламы и пиара, пытается расширить зрительскую базу, о чем свидетельствует хотя бы скидочно-пакетная билетная программа.

Источник: Прессбол

Руководство СЕХА-лиги ничего не должно СКА. Совершенно. «Газпром» решает свои задачи, связанные в том числе с повышением авторитета и уровня лояльности к компании на Балканах. Примет ли директорат лиги в обозримом будущем заявку армейцев, неизвестно (в публичном поле минчане от идеи пока не отказывались). Вполне возможно, этого не случится никогда (актуальный контракт организаторов с «Газпромом» действует до 2020 года). Просто хотелось бы, чтобы при новом отказе решение было мотивировано истинными обстоятельствами, а не спорными спортивной и маркетинговой несостоятельностью белорусов.

Источник: Прессбол

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ… СИЛЬНЕЕ?



И последнее замечание, уже безотносительно других турниров. Поговорим о желании «закрыться на несколько сезонов и создать боеспособную команду», озвученном Андреем Крайновым. Влад Кулеш одной ногой в польском «Виве», Александр Подшивалов готов перебраться в немецкий «Минден» или иной клуб. Переживать из-за оттока талантов не стоит. Во-первых, политику «изоляционизма» СКА сможет проводить лишь в том случае, если начнет пропечатывать в долгосрочных контрактах завышенные отступные. Высоких по европейским меркам зарплат армейцам дома не видать, и, имея перед глазами пример товарищей, столичная молодежь просто не станет ничего подписывать. Сам Крайнов констатировал: вчерашние вторые номера, став первыми, моментально «ловят звезду». Во-вторых, уйдет Кулеш — подтянется Артур Рудь, не будет Подшивалова — Глеб Гарбуз быстрее вернется к исполнению обязанностей плеймейкера. Николая Алехина уже и Юрий Шевцов обкатывал, Слава Бохан даже без заложенной в детстве базы прибавляет и прибавляет.



В общем, сменяемость лидеров — не то, над чем стоит вздыхать. Хочется заострить внимание на другом. А с каким багажом СКА покинут те же Кулеш и Подшивалов? В столице гордятся сотрудничеством с Вадимом Сашуриным, с приходом которого работа над «физикой» стала занимать 30−40 процентов тренировочного времени. Быть быстрее и выше соперников, безусловно, полезно, но хочется верить, в оставшиеся 60% парней не забывают натаскивать технически и тактически. Кулеша за время премьерства в СКА так и не приучили чаще и разнообразнее бросать с профильной позиции: как и на EURO в Хорватии, Влад в Кубке ЕГФ большинство голов провел из центральной зоны. Сильнейшим качеством Подшивалова по-прежнему остается силовой обыгрыш, а не чистая «распасовка» и руководство комбинационными взаимодействиями.

Источник: Прессбол