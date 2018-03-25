Гандболисты минского СКА проиграли «Магдебургу» в Кубке ЕГФ
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА проиграли в гостях немецкому «Магдебургу» в предпоследнем матче группового этапа розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА проиграли в гостях немецкому «Магдебургу» в предпоследнем матче группового этапа розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гостевом поединке 5-го тура группы А
Положение команд после 5 игровых дней: «Магдебург» — 10 очков, «Бьеррингбро» — 4, СКА — 3, «Татран» — 3.
В заключительном туре 31 марта минский СКА примет у себя дома «Татран», а «Бьеррингбро» сыграет на своей арене с «Магдебургом».