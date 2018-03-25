Гандболисты минского СКА проиграли «Магдебургу» в Кубке ЕГФ

В гостевом поединке 5-го тура группы А вице-чемпионы Беларуси уступили одному из фаворитов бундеслиги с результатом 30:35 (15:17) и потеряли шансы на выход в плей-офф второго по рангу континентального турнира. На старте игры армейцы были впереди, но затем стали допускать много ошибок и ушли на перерыв с дефицитом в два мяча. Во втором тайме хозяева продолжали доминировать и добились пятой виктории подряд в этом турнире. В другом матче этого квартета гандболисты словацкого «Татрана» победили на своей площадке гостей из датского клуба «Бьеррингбро» с результатом 32:28.