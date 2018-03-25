Белорусские гандболистки вторично победили Косово в квалификации ЧЕ

В матче 4-го тура соревнований команд 7-й квалификационной группы белоруски сегодня победили со счетом 41:18 (21:9). Игра в минском дворце спорта «Уручье» прошла при полном преимуществе хозяек, которые без проблем переиграли аутсайдера группы с разницей в 23 мяча. Самой результативной в составе белорусок стала Наталья Котина, забросившая 10 мячей.

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В первой встрече этих команд 21 марта в Приштине команда Томажа Чатера также была наголову сильнее соперниц из Косово — 31:22.

Позже в Эйндховене лидер этого квартета сборная Нидерландов примет гандболисток Венгрии.

Турнирное положение: Нидерланды — 6 очков (3 матча), Венгрия — 4 (3), Беларусь — 4 (4), Косово — 0 (4).