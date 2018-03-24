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21:47 (мск), источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромно проиграл «Нанту»

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сегодня дома разгромно проиграл французскому «Нанту», передает корреспондент БЕЛТА.

Команды выдали сумасшедший по накалу страстей поединок. Хозяева площадки открыли счет в этом матче, ответ гостей не заставил себя ждать. Долгое время игра шла на равных. Однако из-за двукратного удаления линейного Вячеслава Шумака позиции БГК ослабли. За пять минут до окончания тайма «Нант» лидировал с преимуществом в три мяча. Перед перерывом «мешковцы» смогли подсократить разрыв — 14:16 в пользу французского клуба.

Во второй половине встречи игра у чемпионов Беларуси не получилась. Брестчане столкнулись со сложностями в атаке. Так, к 40-й минуте разрыв достиг четырех мячей, а за 10 минут до окончания матча он был вдвое больше. Как ни старались «мешковцы», приблизиться к соперникам они не смогли. В итоге эту игру «Нант» выиграл со счетом 24:32.

Ответный поединок 1/8 финала команды проведут 1 апреля во французском Нанте.

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