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16:49 (мск), источник: TeamRussia.pro

Евгений Трефилов: В родном Тольятти у Дарьи Дмитриевой была особая мотивация

Главный тренер женской сборной России по гандболу — о победе над румынками (30:25) в рамках отборочного турнира Евро-2018.

— Помимо результата понравился настрой, с которым команда провела важную встречу, — сказал Евгений Трефилов. — Девчонки бились от первой до последней секунды, старались показать свои лучшие качества. Не у всех это получилось, не хватало верных решений, но с моей стороны было бы неправильно предъявлять кому-то претензии. У меня три человека — Снопова, Манагарова и Кузнецова — приехали за день до игры! А какие упреки могут быть в адрес тех, кто впервые примерил форму национальной сборной, как, например, Валерия Маслова?!

— Как оцениваете действия олимпийской чемпионки-2016 Полины Кузнецовой, вернувшейся в национальную команду после серьёзной травмы?

— Полине огромное спасибо за то, что приехала и помогла сборной, несмотря на неурядицы в клубе (македонском «Вардаре» — Team Russia). С опытными игроками всё же работать проще. Они создают правильную атмосферу на поле и в раздевалке.

— На трибунах дворца спорта «Лада-Арена» вчера тоже была правильная атмосфера.

— Мы ещё раз увидели, как в Тольятти любят гандбол! Спасибо всем болельщикам за поддержку, за вклад в общую победу.

— В первом тайме лидер сборной Румынии Кристина Нягу забросила восемь мячей, во втором — лишь один, да и тот с пенальти. Какие коррективы пришлось внести, чтобы план по нейтрализации главного снайпера противника сработал?

— В обороне немного перестроились. После перерыва против Нягу в ряде эпизодов удачно защищалась Полина Кузнецова. Но если говорить в целом, Нягу создала нам много проблем. То, о чём договаривались до игры, в первом тайме команда не выполнила. Это касается как полевых игроков, так и вратарей.

— Можно сказать, что Кира Трусова, отразившая вчера 42 процента бросков, утвердилась в роли первого номера сборной?

— Явного лидера среди вратарей у нас нет. Хорошие матчи могут выдать и Калинина, и Трусова, и Уткина. Кто будет лучше готов к ответной встрече с румынками, тот и выйдет в стартовом составе.

— Если соперниц вела за собой Нягу, то у нас лидерскими качествами блеснула олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева. На её счету 10 метких бросков из 12!

— У Даши была особая мотивация. Она же родом из Тольятти, выступала в родном зале, перед своими болельщиками. Не буду скрывать, Даша мне импонирует и как человек, и как талантливая спортсменка.

— Румынки чем-то удивили?

— Когда против какой-то команды давно не играешь, проблемы неизбежны. Со времени нашей последней встречи на чемпионате Европы-2016 в Швеции у сборной Румынии сменился главный тренер. Команда стала действовать немного в другом ключе. Мы, конечно, посмотрели видеозаписи их матчей, но живые впечатления не заменишь ничем.

— Зато теперь, вероятно, вам будет легче подготовить команду к ответной встрече, которая состоится 25 марта в румынском городе Клуж-Напока?

— Надеюсь на это. В Румынию вылетаем уже завтра. Дорога предстоит длинная, поэтому основная подготовка к матчу пройдёт уже в Клуж-Напоке.

— Дома румынки предстанут другой командой?

— Ожидаем с их стороны ещё более жёсткой и агрессивной игры. Ставки слишком высоки. Тот, кто в воскресенье победит, фактически обеспечит себе путёвку в финальную часть Евро-2018. Хотя из группы выходят две команды, важно занять первое место. Это даст определённое преимущество при жеребьёвке.

— А если бы не досадное поражение от сборной Австрии…

— Надо признать, что мы сами осложнили себе жизнь. Что ж, будем исправлять ситуацию. Первый шаг уже сделан.

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