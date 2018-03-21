Трефилов: Самоотверженность русских женщин помогла обыграть румынок

Источник: РИА "Новости"

Россиянки в среду в Тольятти обыграли румынок со счетом 30:25.

«Не зря я боялся сборной Румынии, они играли максимум в семь-восемь человек — это опытные игроки, которые уже прошли Олимпиаду и чемпионаты мира, — заявил Трефилов на пресс-конференции. — Наши вратари неуверенно действовали в первом тайме. У нас было всего два варианты (для победы) — самоотверженность русских женщин и скорость. Больше у нас пока ничего нет. Удалось поддерживать высокий темп. Дали молодым игрокам почувствовать опыт таких тяжелых матчей».

«Победа была с такой-то матерью, — продолжил Трефилов. — Команды у нас еще нет, к сожалению. Играть все время самоотверженно и убиваться каждый раз не получается. Приходится на всех топать и цыкать. Не хватает игроков — олимпийцы то рожают, то лажают, то сдаются. Поэтому пришлось вызвать на сбор много игроков, посмотреть, что у нас есть (в резерве). У нас огромная проблема с 98 годом, если удастся их оставить, то сборная России пока что не потеряется».

Главный тренер сборной Румынии Амброз Мартин заявил, что на игре его команды сказались тяжелый перелет и проблемы со здоровьем. «В этом составе мы смогли провести всего полторы тренировки. Не все игроки нашей команды смогли сыграть, потому что испытывали проблемы с желудком. Это в сумме с тяжелым перелетом с пересадками сказалось на игре с Россией, которая все время поддерживала высокий темп в игре. Несмотря на поражение, позитивные выводы я могу сделать», — заявил Мартин.