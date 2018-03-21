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21:48 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболистки сборной Беларуси одержали первую победу в квалификации ЧЕ-2018

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси одержали первую победу в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В заключительном матче первого круга соревнований 7-й квалификационной группы белоруски победили сегодня в Приштине команду Косово со счетом 31:22. Белоруски полностью контролировали ход игры и пропустили первый мяч на исходе 16-й минуты, когда выигрывали 8:0. На перерыв команды ушли при счете 16:8 в пользу гостей, а к финалу матча разрыв составил 9 мячей. В воскресенье, 25 марта, сборные Беларуси и Косово встретятся в минском дворце спорта «Уручье».

Лидеры этого отборочного квартета — сборные Венгрии и Нидерландов — 22 марта сыграют между собой в венгерском Дьере.

Турнирное положение: Нидерланды — 4 очка (2 матча), Венгрия — 4 (2), Беларусь — 2 (3), Косово — 0 (3).

В финальную стадию женского континентального первенства попадут команды, которые займут 1−2-е места в семи группах, а также лучшая сборная из занявших 3-и места. Хозяином финала ЧЕ-2018 будет сборная Франции, которая освобождена от квалификации. Лучшие 16 сборных Старого Света с 29 ноября по 16 декабря будут соревноваться в пяти французских городах — Нанси, Нанте, Монбельяре, Бресте и Париже.

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