Гандболистки сборной Беларуси одержали первую победу в квалификации ЧЕ-2018

Источник: РИА "Новости"

В заключительном матче первого круга соревнований 7-й квалификационной группы белоруски победили сегодня в Приштине команду Косово со счетом 31:22. Белоруски полностью контролировали ход игры и пропустили первый мяч на исходе 16-й минуты, когда выигрывали 8:0. На перерыв команды ушли при счете 16:8 в пользу гостей, а к финалу матча разрыв составил 9 мячей. В воскресенье, 25 марта, сборные Беларуси и Косово встретятся в минском дворце спорта «Уручье».

Лидеры этого отборочного квартета — сборные Венгрии и Нидерландов — 22 марта сыграют между собой в венгерском Дьере.

Турнирное положение: Нидерланды — 4 очка (2 матча), Венгрия — 4 (2), Беларусь — 2 (3), Косово — 0 (3).