Александр Черноиванов: Сейчас в «Чеховских медведях» нет ярких игроков

— «Чеховские медведи» — это команда, в которой на данный момент нет особенно опытных и ярких игроков, успехов они добиваются за счет других важных моментов. Главный из них — хорошо поставленная командная игра и минимум совершаемых ошибок, — отметил Черноиванов. — В субботнем матче победит как раз тот, кто сделает меньше ошибок. В первой игре было волнение с обеих сторон, сначала с нашей, из-за чего мы не очень удачно сыграли отрезок в середине матча и позволили «медведям» оторваться на семь мячей. Не думаю, что игра в Чехове будет проходить по такому же сценарию. Команды уже хорошо изучили друг друга и ко второму матчу подготовятся лучше. Главное для нас — сыграть надежно, тогда мы можем рассчитывать на положительный результат.