Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Наталья Водянова поделилась трогательным семейным снимком
У бывшей жены Армена Джигарханяна забрали квартиру
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
Текущие события
Футбол. Сборные
20:00
Лихтенштейн
Андорра
Футбол. Сборные
18:00
Иордания1
Кувейт0
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг2
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор4
Салават Юлаев1
Футбол. Сборные
16:00
ЮАР1
Ангола1
Хоккей. НХЛ
22.03
Баффало Сэйбрз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
22.03
Питтсбург Пингвинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
22.03
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
22.03
Калгари Флэймз
Анахайм Дакс
Все события
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности
«Спартак» после матча с «Рубином» оштрафован на 190 тыс. рублей
Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
19:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Черноиванов: Сейчас в «Чеховских медведях» нет ярких игроков

24 марта в Чехове состоится главный матч второго круга чемпионата России — в Суперлиге «Чеховские медведи» примут московский «Спартак».

Обе команды борются за первое место в предварительном этапе, которое обеспечит им преимущество домашней площадки в матчах плей-офф. Своим мнением о предстоящем матче поделился линейный «Спартака» Александр Черноиванов, на протяжении 13 лет выступавший за команду из Чехова.

— «Чеховские медведи» — это команда, в которой на данный момент нет особенно опытных и ярких игроков, успехов они добиваются за счет других важных моментов. Главный из них — хорошо поставленная командная игра и минимум совершаемых ошибок, — отметил Черноиванов. — В субботнем матче победит как раз тот, кто сделает меньше ошибок. В первой игре было волнение с обеих сторон, сначала с нашей, из-за чего мы не очень удачно сыграли отрезок в середине матча и позволили «медведям» оторваться на семь мячей. Не думаю, что игра в Чехове будет проходить по такому же сценарию. Команды уже хорошо изучили друг друга и ко второму матчу подготовятся лучше. Главное для нас — сыграть надежно, тогда мы можем рассчитывать на положительный результат.

Матч «Чеховские медведи» — «Спартак» пройдет в Чехове, в ДС «Олимпийский» и начнется в 16.00.

Олимпийцы продают машины. И правильно делают
Загитову засудили?
«Ак Барс» победил «Металлург» и увеличил отрыв в серии плей-офф
WADA довольно работой по восстановлению РУСАДА, но не темпами
Американский журнал признал россиянку лучшей легкоатлеткой мира
«Трактор» уверенно обыграл «Салават» и сравнял счет в серии
Дунгу бы просто отпинали за такой состав. Обзор прессы Бразилии
Загитова назвала причину неудачи в короткой программе на ЧМ
Новости
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь