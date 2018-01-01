Стал известен состав женской сборной России по гандболу на матчи отбора ЧЕ-2018

21 марта сборная России в Тольятти примет команду Румынии в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года. Встреча начнется в 18:30 мск. Ответный матч пройдет в румынском городе Клуж-Напока 25 марта.

В первых двух матчах квалификации россиянки обыграли португальских гандболисток и проиграли австрийкам. Румынки победили команды Австрии и Португалии. В таблице группы 4 сборная Румынии с четырьмя очками занимает первое место, сборная России — третье (два очка). В финальную часть чемпионата Европы выйдет по две лучшие команды из каждой группы и лучшая команда, из занявших третье место. Турнир пройдет во Франции с 29 ноября по 16 декабря.