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rfc_date, источник: ТАСС

Стал известен состав женской сборной России по гандболу на матчи отбора ЧЕ-2018

ТАСС, 21 марта. Тренерский штаб женской сборной России по гандболу назвал состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2018 года против сборной Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Источник: РИА "Новости"

21 марта сборная России в Тольятти примет команду Румынии в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года. Встреча начнется в 18:30 мск. Ответный матч пройдет в румынском городе Клуж-Напока 25 марта.

Состав сборной выглядит следующим образом:

вратари — Виктория Калинина («Кубань»), Кира Трусова («Астраханочка»);.

правые крайние — Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Анастасия Макина («Динамо-Синара»);.

правые полусредние — Ирина Снопова («Лада»), Валерия Маслова («Ростов-Дон»), Юлия Гаряева («Кубань»);.

разыгрывающие — Дарья Дмитриева («Лада»), Ярослава Фролова («Кубань»), Карина Сабирова («Астраханочка»);.

линейные — Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Кубань»);.

левые полусредние — Полина Ведехина («Лада»), Екатерина Баркалова («Кубань»);.

левые крайние — Дарья Самохина («Астраханочка»), Полина Кузнецова («Вардар», Македония).

В первых двух матчах квалификации россиянки обыграли португальских гандболисток и проиграли австрийкам. Румынки победили команды Австрии и Португалии. В таблице группы 4 сборная Румынии с четырьмя очками занимает первое место, сборная России — третье (два очка). В финальную часть чемпионата Европы выйдет по две лучшие команды из каждой группы и лучшая команда, из занявших третье место. Турнир пройдет во Франции с 29 ноября по 16 декабря.

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