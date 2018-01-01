Стал известен состав женской сборной России по гандболу на матчи отбора ЧЕ-2018

21 марта сборная России в Тольятти примет команду Румынии в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года. Встреча начнется в 18:30 мск. Ответный матч пройдет в румынском городе Клуж-Напока 25 марта.
Состав сборной выглядит следующим образом:
вратари — Виктория Калинина («Кубань»), Кира Трусова («Астраханочка»);.
правые крайние — Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Анастасия Макина («Динамо-Синара»);.
правые полусредние — Ирина Снопова («Лада»), Валерия Маслова («Ростов-Дон»), Юлия Гаряева («Кубань»);.
разыгрывающие — Дарья Дмитриева («Лада»), Ярослава Фролова («Кубань»), Карина Сабирова («Астраханочка»);.
линейные — Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Кубань»);.
левые полусредние — Полина Ведехина («Лада»), Екатерина Баркалова («Кубань»);.
левые крайние — Дарья Самохина («Астраханочка»), Полина Кузнецова («Вардар», Македония).
В первых двух матчах квалификации россиянки обыграли португальских гандболисток и проиграли австрийкам. Румынки победили команды Австрии и Португалии. В таблице группы 4 сборная Румынии с четырьмя очками занимает первое место, сборная России — третье (два очка). В финальную часть чемпионата Европы выйдет по две лучшие команды из каждой группы и лучшая команда, из занявших третье место. Турнир пройдет во Франции с 29 ноября по 16 декабря.