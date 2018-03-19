Кочетова и Вяхирева не сыграют в матчах отбора на ЧЕ-2018 из-за травм
Капитан сборной России по гандболу Анна Кочетова и правый полусредний Анна Вяхирева не примут участия в отборочных матчах чемпионата Европы-2018 против Румынии.
Капитан сборной России по гандболу Анна Кочетова и правый полусредний Анна Вяхирева не примут участия в отборочных матчах чемпионата Европы-2018 против Румынии.
Гандболистки не смогут сыграть
«Анна Кочетова и Анна Вяхирева не примут участия в матчах против Румынии. Екатерина Ильина также против румынок сыграть не сможет. Под вопросом и участие в матче Ирины Сноповой», — цитирует главного тренера сборной России Евгения Трефилова сайт Федерации гандбола России.
Кочетова получила повреждение связок ноги во время тренировки «Астраханочки», а Вяхирева повредила голеностоп в матче Лиги чемпионов против «Бухареста».
Первый матч между сборными России и Румынии состоится в Тольятти 21 марта. Ответная встреча пройдёт в