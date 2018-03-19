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18:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Кочетова и Вяхирева не сыграют в матчах отбора на ЧЕ-2018 из-за травм

Капитан сборной России по гандболу Анна Кочетова и правый полусредний Анна Вяхирева не примут участия в отборочных матчах чемпионата Европы-2018 против Румынии.

Гандболистки не смогут сыграть из-за травмы.

«Анна Кочетова и Анна Вяхирева не примут участия в матчах против Румынии. Екатерина Ильина также против румынок сыграть не сможет. Под вопросом и участие в матче Ирины Сноповой», — цитирует главного тренера сборной России Евгения Трефилова сайт Федерации гандбола России.

Кочетова получила повреждение связок ноги во время тренировки «Астраханочки», а Вяхирева повредила голеностоп в матче Лиги чемпионов против «Бухареста».

Первый матч между сборными России и Румынии состоится в Тольятти 21 марта. Ответная встреча пройдёт в Клуж-Напока (Румыния) 25 марта. Российские гандболистки после двух туров в четвёртой отборочной группе занимают второе место, лидирует сборная Румынии.

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