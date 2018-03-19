Кокшаров вызвал 18 гандболистов на тренировочный сбор в Скопье
Тренерский штаб мужской сборной России во главе с Эдуардом Кокшаровым огласил список из 18 игроков, которые примут участие в ближайшем тренировочном сборе, сообщает
Тренерский штаб мужской сборной России во главе с Эдуардом Кокшаровым огласил список из 18 игроков, которые примут участие в ближайшем тренировочном сборе, сообщает
Вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Денис Заболотин (СКИФ);.
левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Роман Остащенко («Чеховские медведи»);.
левые полусредние: Сергей Горбок («Пик» Сегед, Венгрия), Виталий Комогоров («Динамо» Бухарест, Румыния), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Дмитрий Санталов («Чеховские медведи»);.
разыгрывающие: Дмитрий Житников («Пик» Сегед, Венгрия), Павел Атьман («Ганновер-Бургдорф», Германия);.
линейные: Глеб Калараш («Магдебург», Германия), Сергей Горпишин («Римпар"/"Эрланген», Германия), Максим Михалин (СКИФ);.
правые полусредние: Сергей Шельменко («Мотор», Украина), Дмитрий Киселёв («Университет-Нева»);.
правые крайние: Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалёв («Спартак»).
Сбор команды пройдёт с 1 по 9 апреля в Скопье (Македония). В июне российская команда проведёт стыковые матчи с чехами за право принять участие на чемпионата мира-2019.