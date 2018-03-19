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13:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокшаров вызвал 18 гандболистов на тренировочный сбор в Скопье

Тренерский штаб мужской сборной России во главе с Эдуардом Кокшаровым огласил список из 18 игроков, которые примут участие в ближайшем тренировочном сборе, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Источник: РИА "Новости"

Вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Денис Заболотин (СКИФ);.

левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Роман Остащенко («Чеховские медведи»);.

левые полусредние: Сергей Горбок («Пик» Сегед, Венгрия), Виталий Комогоров («Динамо» Бухарест, Румыния), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Дмитрий Санталов («Чеховские медведи»);.

разыгрывающие: Дмитрий Житников («Пик» Сегед, Венгрия), Павел Атьман («Ганновер-Бургдорф», Германия);.

линейные: Глеб Калараш («Магдебург», Германия), Сергей Горпишин («Римпар"/"Эрланген», Германия), Максим Михалин (СКИФ);.

правые полусредние: Сергей Шельменко («Мотор», Украина), Дмитрий Киселёв («Университет-Нева»);.

правые крайние: Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалёв («Спартак»).

Сбор команды пройдёт с 1 по 9 апреля в Скопье (Македония). В июне российская команда проведёт стыковые матчи с чехами за право принять участие на чемпионата мира-2019.

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