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СКА вышел в «финал четырех» Балтийской лиги
Минский СКА и во втором матче ¼ финала Балтийской лиги обыграл латвийский «Добеле».
Минский СКА и во втором матче ¼ финала Балтийской лиги обыграл латвийский «Добеле».
Повторная победа позволила команде выйти в «финал четырех», куда ранее квалифицировались финский «Риихимяки» и украинский ЗТР.
Эстонская «Пыльва» также практически решила вопрос попадания в четверку после гостевой победы над «Кехрой» 31:22. Ответный матч в этой паре сегодня в 18.00, — информирует официальный сайт СКА.
СКА (Минск, Беларусь) — ДОБЕЛЕ (Латвия) — 30:20 (13:13)
ДОБЕЛЕ. Начало в 16.00.
СКА: Подшивалов (5), Бровко (4), Ушал (3), Донцов (3), Сончик (3), Гирик (3), Бохан (3), Мороз (2), Алехин (1), Сотник (1), Кривенко (1), Вайлупов (1).