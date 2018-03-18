СКА вышел в «финал четырех» Балтийской лиги

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После увольнения Тиллерсон сказал правду о России - СМИ
Меркель сделала заявление по делу об отравлении Скрипаля
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Предостережение Хокинга: о чем предупреждал гениальный ученый
Миддлтон в забавной шляпке на параде в честь Дня святого Патрика
Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Атлетик
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн1
Байер0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц1
Нант1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан1
Кьево2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Беневенто1
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Верона0
Аталанта2
Футбол. Зарубежный
перерыв
Торино0
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кротоне0
Рома1
Биатлон. Биатлон
идет
Осло (Норвегия)
Эстафета (М)
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
20:00
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Атлетико
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Малага
Футбол. Зарубежный
15:30
Боруссия Д1
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца1
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
14:30
Сампдория0
Интер5
Хоккей. НХЛ
22:00
Колорадо Эвеланш
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес2
Севилья1
Биатлон. Биатлон
14:00
Осло (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Дженоа
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Хоккей. НХЛ
23:59
Тампа-Бэй Лайтнинг
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
23:59
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
19.03
Чикаго Блэкхокс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
19.03
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
19.03
Анахайм Дакс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс3
Сан-Хосе Шаркс5
Все события
Русские не играли с такими ставками: РФ встревожила экспертов США
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Вопреки всему: россияне стали вторыми на ПИ, выиграв 24 медали
Такого финиша мы давно не видели. Кайшева — новый лидер сборной?
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Ксения Собчак пришла на выборы в пальто за 64 тысячи рублей
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
12Моуринью обыграл Клоппа в главном матче выходных
17:52 (мск), источник: Прессбол

СКА вышел в «финал четырех» Балтийской лиги

Минский СКА и во втором матче ¼ финала Балтийской лиги обыграл латвийский «Добеле».

Источник: РИА "Новости"

Повторная победа позволила команде выйти в «финал четырех», куда ранее квалифицировались финский «Риихимяки» и украинский ЗТР.

Читайте также
Гандболисты минского СКА разгромили латвийский «Добеле» в первом матче ¼ финала Балтийской лиги

Эстонская «Пыльва» также практически решила вопрос попадания в четверку после гостевой победы над «Кехрой» 31:22. Ответный матч в этой паре сегодня в 18.00, — информирует официальный сайт СКА.

СКА (Минск, Беларусь) — ДОБЕЛЕ (Латвия) — 30:20 (13:13)

ДОБЕЛЕ. Начало в 16.00.

СКА: Подшивалов (5), Бровко (4), Ушал (3), Донцов (3), Сончик (3), Гирик (3), Бохан (3), Мороз (2), Алехин (1), Сотник (1), Кривенко (1), Вайлупов (1).

 Биатлон. Кубок мира. 8-й этап. Женский "пасьют": Даша — лучшая!
Кубок Беларуси. Брестские динамовцы — в полуфинале, БАТЭ уступает в матче с "Ислочью" (ОНЛАЙН)
Вопреки всему: россияне стали вторыми на ПИ, выиграв 24 медали
Такого финиша мы давно не видели. Кайшева — новый лидер сборной?
Черчесов: Я рад, что Дзюба здоров
Большунов победил в гонке преследования на этапе КМ в Фалуне
Неймар потребовал у ПСЖ миллионы
Покер Икарди помог «Интеру» разгромить «Сампдорию»
Тренер ФК «Зенит» заявил, что хотел бы вновь поработать в Англии
Новости
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь