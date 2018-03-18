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16:06 (мск), источник: Р-Спорт

«Сунгуль» обыграл УГНТУ-ВНЗМ в матче чемпионата России по гандболу

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Гандболисты клуба «Сунгуль» из Снежинска обыграли уфимский УГНТУ-ВНЗМ в матче чемпионата России.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Снежинске, завершилась со счетом 35:24 в пользу хозяев.

В следующем матче сезона «Сунгуль» 25 марта примет на своей площадке «Пермских медведей», а УГНТУ-ВНЗМ 22 марта сыграет в Уфе с астраханским «Динамо».

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