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«Сунгуль» обыграл УГНТУ-ВНЗМ в матче чемпионата России по гандболу
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Гандболисты клуба «Сунгуль» из Снежинска обыграли уфимский
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Гандболисты клуба «Сунгуль» из Снежинска обыграли уфимский
Встреча, прошедшая в воскресенье в Снежинске, завершилась со счетом 35:24 в пользу хозяев.
В следующем матче сезона «Сунгуль» 25 марта примет на своей площадке «Пермских медведей», а