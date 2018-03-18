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14:14 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА разгромили латвийский «Добеле» в первом матче ¼ финала Балтийской лиги

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА успешно провели первый четвертьфинальный поединок розыгрыша Балтийской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступая на площадке латвийского клуба «Добеле», армейцы добились убедительной победы со счетом 33:20 (19:10) и практически обеспечили себе путевку в «Финал четырех». Самыми результативными в составе минчан стали Вячеслав Бохан и Артур Рудь, забросившие по 6 мячей. Повторный матч соперники проведут сегодня также на арене латвийской дружины.

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В первых встречах других четвертьфинальных парах украинский ЗТР из Запорожья с минимальным перевесом одолел в Клайпеде литовский «Драгунас» — 25:28, а в противостоянии двух эстонских клубов гандболисты «Пыльвы» уверенно переиграли в гостях «Кехру» со счетом 31:22. Сегодня эти команды проведут ответные поединки.

Первым участником «Финала четырех» стал действующий победитель Балтийской лиги финский «Риихимяки», дважды переигравший литовский «Гранитас» из Каунаса — 40:29 и 36:30.

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