Гандболисты минского СКА разгромили латвийский «Добеле» в первом матче ¼ финала Балтийской лиги

Выступая на площадке латвийского клуба «Добеле», армейцы добились убедительной победы со счетом 33:20 (19:10) и практически обеспечили себе путевку в «Финал четырех». Самыми результативными в составе минчан стали Вячеслав Бохан и Артур Рудь, забросившие по 6 мячей. Повторный матч соперники проведут сегодня также на арене латвийской дружины.

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В первых встречах других четвертьфинальных парах украинский ЗТР из Запорожья с минимальным перевесом одолел в Клайпеде литовский «Драгунас» — 25:28, а в противостоянии двух эстонских клубов гандболисты «Пыльвы» уверенно переиграли в гостях «Кехру» со счетом 31:22. Сегодня эти команды проведут ответные поединки.