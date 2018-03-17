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23:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хет-трик: «Спартак» в третий раз в сезоне обыграл «Неву»

17 марта в матче чемпионата России «Спартак» в Москве на арене «ВТБ Ледовый дворец» принимал «Университет Лесгафта-Нева». Это была третья встреча команд в сезоне и вновь победу одержала команда Василия Филиппова — 27:26.

Впервые в истории гандбола встреча прошла на арене «ВТБ Ледовый дворец» и собрала 2000 зрителей. И они, можно сказать со стопроцентной уверенностью, остались довольны увиденным. Команды выдали прекрасный матч с интригующей концовкой.

Первые 15 минут «Спартак», как и в предыдущих матчах, догонял. Павел Тураев с Дмитрием Киселевым были на стартовом отрезке матча сильнее в дуэлях с Сураевым, что позволяло гостям лидировать в счете. Выйти вперед красно-белые смогли на 16-й минуте после гола капитана Дмитрия Ковалева — 8:7. Добавил хозяевам уверенности и выход со скамейки Никиты Никулина, сделавшего ряд впечатляющих сэйвов. Еще несколько раз команда Дмитрия Торгованова отыгрывалась, но при счете 10:10 «Спартаку» удался отрыв 4:0. Ближе к концу первого тайма красно-белые смогли задышать спокойнее. Ложку дегтя добавила лишь красная карточка Александра Деревня, который грубо сыграл против Кунгурова. 15:12 — к перерыву в пользу «Спартака».

Поначалу красно-белые держали отрыв в 3−4 мяча, но у «Невы» получился свой впечатляющий рывок, когда Воронин, Кунгуров и Киселев забили четыре мяча кряду и счет стал равным 18:18. При этом выйти вперед «Спартак» питерцам не давал, они сравнивали счет, но тут же получали мячи в свои ворота. И в эти минуты блестяще сыграл 20-летний линейный «Спартака» Илья Рябов. За последние 20 минут он забил шесть мячей и помог команде добыть тяжелейшую победу. Встреча могла закончиться вничью, но в последней атаке Киселев бросил выше ворот.

Свой следующий матч «Спартак» проведет 24 марта в Чехове против «Чеховских медведей» (Чехов). Начало в 16.00.

Василий Филиппов, главный тренер ГК «Спартак»:

— Мы понимали, что будет очень сложная игра. Команда «Нева» набирает обороты к концу регулярного чемпионата. Также понимали, что сопернику крайне необходимы очки в борьбе за третье место. Сложность для нас была в травме Александра Черноиванова, одного из двух наших основных защитников. Были и другие проблемы с составом. Ребята осознавали, что нельзя выходить на игру спустя рукава, надо биться в каждом моменте, что у нас сегодня и получилось.

От самого матча и антуража, который был — я получил огромное удовольствие. Мы играли на классной арене! Для Москвы — сегодня была хорошая посещаемость. В столице много лет не было большого гандбола и сейчас все постепенно налаживается. Я очень доволен.

Дмитрий Торгованов, главный тренер ГК «Университет Лесгафта-Нева»:

— Поздравляю «Спартак» с досрочным попаданием в двойку. Теперь у спартаковцев есть хорошие шансы побороться за первое место. Что касается игры, то она получилась нервной. В первом тайме мы не сыграли в обороне так хорошо, как хотели. Некоторые ребята перегорели, поэтому в первой половине мы пропустили 15 мячей. В нападении сыграли более-менее хорошо. 26 мячей, забитых «Спартаку», хороший результат. Чемпионат продолжается дальше. Будем смотреть.

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