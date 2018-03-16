БГК им. Мешкова первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов проведет 24 марта в Бресте

Занявший в группе В шестое место БГК в плей-офф сыграет с французским «Нантом», который в октете А финишировал на третьей позиции. Первый поединок 1/8 финала состоится в Бресте 24 марта. Игра в брестском дворце спорта «Виктория» начнется в 19.30. Ответный матч пройдет в Нанте 1 апреля.

За выход в четвертьфинал поборются еще пять пар. Французский «Монпелье» сыграет с испанской «Барселоной», датский «Скьерн» сразится с венгерским «Веспремом», шведский «Кристианстад» будет противостоять немецкому «Фленсбургу», польский «Виве» встретится с «Райн Левен» из Германии. Еще один представитель бундеслиги — «Киль» — стал соперником венгерского «Пика». Также напрямую в ¼ финала турнира вышли македонский «Вардар» и французский «Пари Сен-Жермен».