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12:31 (мск), источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов проведет 24 марта в Бресте

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Стали известны даты проведения 1/8 финала Лиги чемпионов с участием Брестского гандбольного клуба имени Мешкова, сообщает БЕЛТА.

Занявший в группе В шестое место БГК в плей-офф сыграет с французским «Нантом», который в октете А финишировал на третьей позиции. Первый поединок 1/8 финала состоится в Бресте 24 марта. Игра в брестском дворце спорта «Виктория» начнется в 19.30. Ответный матч пройдет в Нанте 1 апреля.

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За выход в четвертьфинал поборются еще пять пар. Французский «Монпелье» сыграет с испанской «Барселоной», датский «Скьерн» сразится с венгерским «Веспремом», шведский «Кристианстад» будет противостоять немецкому «Фленсбургу», польский «Виве» встретится с «Райн Левен» из Германии. Еще один представитель бундеслиги — «Киль» — стал соперником венгерского «Пика». Также напрямую в ¼ финала турнира вышли македонский «Вардар» и французский «Пари Сен-Жермен».

Брестский гандбольный клуб путевку в основной раунд Лиги чемпионов завоевал в третий раз подряд. Впервые это случилось в 2016 году. Тогда соперниками «мешковцев» были гандболисты польского «Виве», годом позже — немецкого «Фленсбурга». Четвертьфинальная стадия брестчанам пока не покорялась.

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