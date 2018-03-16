БГК им. Мешкова первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов проведет 24 марта в Бресте
16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Стали известны даты проведения 1/8 финала Лиги чемпионов с участием Брестского гандбольного клуба имени Мешкова, сообщает БЕЛТА.
16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Стали известны даты проведения 1/8 финала Лиги чемпионов с участием Брестского гандбольного клуба имени Мешкова, сообщает БЕЛТА.
Занявший в группе В шестое место БГК в
За выход в четвертьфинал поборются еще пять пар. Французский «Монпелье» сыграет с испанской «Барселоной», датский «Скьерн» сразится с венгерским «Веспремом», шведский «Кристианстад» будет противостоять немецкому «Фленсбургу», польский «Виве» встретится с «Райн Левен» из Германии. Еще один представитель бундеслиги — «Киль» — стал соперником венгерского «Пика». Также напрямую в ¼ финала турнира вышли македонский «Вардар» и французский «Пари Сен-Жермен».
Брестский гандбольный клуб путевку в основной раунд Лиги чемпионов завоевал в третий раз подряд. Впервые это случилось в 2016 году. Тогда соперниками «мешковцев» были гандболисты польского «Виве», годом позже — немецкого «Фленсбурга». Четвертьфинальная стадия брестчанам пока не покорялась.