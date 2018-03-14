Играем с Румынией с мыслью о Франции

СБОРНАЯ В ТОЛЬЯТТИ

Тренерский штаб национальной команды вызвал на сбор 34 игрока, из которых в окончательный состав попадет лишь 18. С одной стороны, это много. С другой — Трефилову нужно просмотреть как можно больше игроков, чтобы избежать ошибок перед оглашением заявки. Встречи с румынской сборной носят хоть и не судьбоносный характер, когда нужно побеждать во что бы то ни стало, но чрезвычайно важны. Сборная России не слишком уверенно начала отборочный цикл, не сумев добиться в двух стартовых матчах стопроцентного результата. Команда в Москве в непростой встрече обыграла сборную Португалии — 32:25, а затем оступилась в Австрии — 25:27.

Как итог — лишь второе промежуточное место при равенстве очков с командой Австрии. И теперь, чтобы обезопасить себя от фиаско, сборной России нужно обыгрывать Румынию хотя бы один раз, а лучше вообще два. Первый из двух спаренных матчей состоится 21 марта в том же Тольятти.

СТАТИСТИКА В ПОЛЬЗУ РОССИИ

Что известно о женской сборной Румынии по гандболу? Пожалуй, это самая успешная команда в стране среди всех игровых видов спорта. Румынки в далеком 1962 году становились чемпионами мира. В новом тысячелетии соперник сборной России постоянно попадает в десятку лучших на крупных форумах. На чемпионате мира-2005 в Санкт-Петербурге сборная Румынии завоевала серебряные медали, а спустя десять лет взяла бронзу. В 2010 году команда стала третьей на чемпионате Европы.

Сборные России и Румынии часто встречались в финальных этапах чемпионатов мира или Европы. Впервые это случилось еще в 1994 году, тогда российские гандболистки на континентальном первенстве одержали победу — 21:14. Всего соперники встречались между собой восемь раз, и подавляющее преимущество на стороне сборной России, которая одержала шесть побед при двух поражениях. Одно из них было в последнем матче между командами — два года назад на чемпионате Европы в Швеции. Тогда на групповом этапе команда Трефилова потерпела неожиданное поражение — 17:22. Оно получилось очень болезненным, так как, по сути, преградило путь российским гандболисткам в полуфинал и лишило возможности бороться за медали.

— Мы будем держать ту игру в голове, — сказала разыгрывающая российской команды Дарья Дмитриева. — У нашей команды есть спортивный дух, при своих болельщиках нам захочется взять реванш у румынок. Понимаем, что нас ждет непростая игра в Тольятти. Сборная Румынии играет в вязкий, «грязный» гандбол, используя незаметные удары и тычки. Нам нужно быть к этому готовыми.

После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, на которых сборная Румынии заняла скромное девятое место, произошли изменения. Команду возглавил известный испанский специалист Мартин Амброс, под руководством которого венгерский «Дьер» становился победителем женской Лиги чемпионов. Нельзя сказать, что румынская команда кардинально преобразилась. На том же чемпионате Европы-2016 она стала пятой, а на прошлогоднем чемпионате мира заняла лишь десятое место.

Правда, в отличие от российских гандболисток, команда Амброса успешно начала отборочный цикл континентального первенства-2018, сначала одержав убедительную победу над Австрией — 36:25, а затем разгромив Португалию — 32:16. Словом, сборная Румынии подходит к встрече с Россией в статусе фаворита. Более того, позиции румынской сборной укрепились после того, как стало известно, что травмы получили лидеры российской команды Майя Петрова и Анна Кочетова. Под вопросом участие в матче и самого ценного игрока олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро Анны Вяхиревой, повредившей голеностоп в игре Лиги чемпионов против «Бухареста».

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