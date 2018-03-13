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21:14 (мск), источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова в заключительном домашнем матче SEHA-лиги проиграл «Горенье»

13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в предпоследнем туре регулярного сезона SEHA-лиги дома проиграл словенскому «Горенье», передает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче «Горенье» одержал уверенную победу над БГК (37:28). Дома «мешковцы» настраивались взять реванш у соперников. Кроме того, этот поединок примечателен тем, что словенскую дружину тренирует бывший наставник брестчан Желько Бабич.

Гости с первых минут захватили инициативу в свои руки. Хозяева площадки играли вторым номером. Долгое время разрыв в счете составлял два-три мяча, но на 21-й минуте гандболисты БГК сравняли цифры на табло и впервые повели в матче. К перерыву «мешковцы» обеспечили себе комфортное преимущество — 20:17.

Несмотря на то, что «Горенье» не вышел в «Финал четырех» SEHA-лиги, его игроки навязали брестчанам борьбу и во втором тайме. Долгое время БГК лидировал, однако гандболисты словенского клуба проявили напористость и минимально победили чемпионов Беларуси — 33:32.

Для БГК было важно выиграть в Бресте. Победа могла бы обеспечить удобную позицию в «Финале четырех». В запасе у «мешковцев» остается один матч регулярного сезона. Его брестчане проведут 17 марта на арене хорватского «Загреба».

Решающий этап SEHA-лиги примет македонский Скопье 13—15 апреля. За победу в турнире поборются местный «Вардар», БГК им. Мешкова, «Загреб» и словенский «Целе».

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