БГК им. Мешкова в заключительном домашнем матче SEHA-лиги проиграл «Горенье»

В первом матче «Горенье» одержал уверенную победу над БГК (37:28). Дома «мешковцы» настраивались взять реванш у соперников. Кроме того, этот поединок примечателен тем, что словенскую дружину тренирует бывший наставник брестчан Желько Бабич.

Гости с первых минут захватили инициативу в свои руки. Хозяева площадки играли вторым номером. Долгое время разрыв в счете составлял два-три мяча, но на 21-й минуте гандболисты БГК сравняли цифры на табло и впервые повели в матче. К перерыву «мешковцы» обеспечили себе комфортное преимущество — 20:17.

Несмотря на то, что «Горенье» не вышел в «Финал четырех» SEHA-лиги, его игроки навязали брестчанам борьбу и во втором тайме. Долгое время БГК лидировал, однако гандболисты словенского клуба проявили напористость и минимально победили чемпионов Беларуси — 33:32.

Для БГК было важно выиграть в Бресте. Победа могла бы обеспечить удобную позицию в «Финале четырех». В запасе у «мешковцев» остается один матч регулярного сезона. Его брестчане проведут 17 марта на арене хорватского «Загреба».