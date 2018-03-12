«Лада» финишировала первой, но впереди плей-офф
Тольяттинский клуб замахнулся на чемпионство.
Тольяттинский клуб замахнулся на чемпионство.
«РОСТОВ-ДОН» — ЛИШЬ ТРЕТИЙ
На минувших выходных завершился предварительный этап чемпионата России в женской Суперлиге. Первая часть сезона получилась непредсказуемой, изобиловала спортивными интригами и подарила немало интересных результатов.
Пожалуй, главная неожиданность предварительного этапа: «Ростов-Дон» — не лидер. Ростовская команда давно приучила, что словно не замечает соперников, победоносно шествуя по сезону. После того как действующий чемпион страны разгромил «Кубань» в Суперкубке России — 32:22, казалось, что так будет и на этот раз. Но сценарий сложился совсем
Поражения «Ростов-Дона» выглядели необычно. Предполагалось, что все равно рано или поздно донские красавицы возглавят турнирную таблицу и будут доминировать. Но этого не произошло, в это время на авансцену вышли другие команды.
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КЛУБ НА ВЕРШИНЕ
Прежде всего речь идет о «Ладе». И это еще одна неожиданность. Нет, конечно, «Лада» — одна из самых титулованных российских команд, в прошлом сезоне стала
ВОЗРОЖДЕНИЕ «АСТРАХАНОЧКИ»
Еще одна сенсация, что главным конкурентом «Лады» за эту позицию стал не ростовский клуб, а «Астраханочка». Волжская команда, привыкшая быть в числе лидеров, в прошлом сезоне осталась за пределами тройки призеров. Но летом «Астраханочка» сделала выводы и вернула победные амбиции, проведя мощную трансферную кампанию, подписав контракты с игроками сборной России — Дарьей Самохиной, Елизаветой Малашенко и Анной Кочетовой. Команду возглавил Георгий Заикин, который ранее тренировал астраханское «Динамо», и, как оказалось, переход из мужского гандбола в женский получился безболезненным. Это назначение попало в точку, «Астраханочка» вернула былую мощь, потерпев лишь одно поражение от «Лады». Правда, при этом волжанки дважды сыграли вничью — со «Звездой» и «Ростов-Доном», и только это помешало им досрочно занять первое место.
В итоге заветная строчка, которая дает преимущество своей площадки в
НАДЕЖДЫ «КУБАНИ»
Предварительный этап чемпионата России также запомнился противостоянием «Кубани» и «Звезды» за четвертое место. Больше внимания было приковано к краснодарскому клубу, бронзовому призеру прошлого сезона. «Кубань» прогремела тем, что усилила тренерский штаб легендарным Александром Тарасиковым, стоявшим у истоков создания команды. Этот ход вполне себя оправдал. Пусть «Кубань» уступила всем своим конкурентам, оказавшимся выше, но команда смотрелась более стабильно и сумела обойти «Звезду».
Возможно,
Заметной получилась и борьба за восьмую строчку, которая развернулась между «Динамо-Синарой» и «АГУ-Адыиф». В результате последний участник
В результате определились следующие пары ¼ финала:
«Лада» — «Динамо-Синара».
«Астраханочка» — «Университет».
«Ростов-Дон» — «Ставрополье-СКФУ».
«Кубань» — «Звезда».
Серия в женской Суперлиге длится до двух побед.
АРТЕМ ЛИСОВСКИЙ