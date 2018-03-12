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12 марта, источник: Спорт-Экспресс

«Лада» финишировала первой, но впереди плей-офф

Тольяттинский клуб замахнулся на чемпионство.

Источник: Спорт-Экспресс

«РОСТОВ-ДОН» — ЛИШЬ ТРЕТИЙ

На минувших выходных завершился предварительный этап чемпионата России в женской Суперлиге. Первая часть сезона получилась непредсказуемой, изобиловала спортивными интригами и подарила немало интересных результатов.

Пожалуй, главная неожиданность предварительного этапа: «Ростов-Дон» — не лидер. Ростовская команда давно приучила, что словно не замечает соперников, победоносно шествуя по сезону. После того как действующий чемпион страны разгромил «Кубань» в Суперкубке России — 32:22, казалось, что так будет и на этот раз. Но сценарий сложился совсем по-другому. Первая неожиданность произошла, когда «Ростов-Дон» уступил «Астраханочке» 24:26. Тогда эта осечка воспринималась как недоразумение, но уже в следующем матче грянула еще одна сенсация — действующий чемпион проиграл во второй раз подряд, теперь уже сильнее оказалась «Лада», взявшая верх 31:24.

Поражения «Ростов-Дона» выглядели необычно. Предполагалось, что все равно рано или поздно донские красавицы возглавят турнирную таблицу и будут доминировать. Но этого не произошло, в это время на авансцену вышли другие команды.

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КЛУБ НА ВЕРШИНЕ

Прежде всего речь идет о «Ладе». И это еще одна неожиданность. Нет, конечно, «Лада» — одна из самых титулованных российских команд, в прошлом сезоне стала вице-чемпионом страны. Удивляться вроде бы нечему, если бы не одно «но». В межсезонье «Лада» потеряла Дарью Самохину и Елизавету Малашенко, двух стержневых игроков, и главному тренеру Левону Акопяну пришлось строить новую команду. Но как умудренный опытом специалист справился с этим, достойно самых лестных слов. Тренерский штаб поистине проделал блестящую работу, «Лада» не только не заметила потерю лидеров, но и как будто стала еще мощнее. Волжанки словно примерили на себя роль «Ростов-Дона», обыгрывая соперников один за другим, в том числе чемпиона России. Также выделяются победы над «Астраханочкой», дважды над «Кубанью» и другими претендентами на места в верхней части турнирной таблицы. «Лада» по ходу предварительного этапа уступила лишь дважды — «Астраханочке» и «Ростов-Дону» во втором круге. Все это вывело волжскую команду в лидеры чемпионата и позволило бороться за первую строчку.

ВОЗРОЖДЕНИЕ «АСТРАХАНОЧКИ»

Еще одна сенсация, что главным конкурентом «Лады» за эту позицию стал не ростовский клуб, а «Астраханочка». Волжская команда, привыкшая быть в числе лидеров, в прошлом сезоне осталась за пределами тройки призеров. Но летом «Астраханочка» сделала выводы и вернула победные амбиции, проведя мощную трансферную кампанию, подписав контракты с игроками сборной России — Дарьей Самохиной, Елизаветой Малашенко и Анной Кочетовой. Команду возглавил Георгий Заикин, который ранее тренировал астраханское «Динамо», и, как оказалось, переход из мужского гандбола в женский получился безболезненным. Это назначение попало в точку, «Астраханочка» вернула былую мощь, потерпев лишь одно поражение от «Лады». Правда, при этом волжанки дважды сыграли вничью — со «Звездой» и «Ростов-Доном», и только это помешало им досрочно занять первое место.

В итоге заветная строчка, которая дает преимущество своей площадки в плей-офф, разыгрывалась в последнем туре. При этом сложилась уникальная ситуация: «Лада» и «Астраханочка» набрали равное количество очков при одинаковой разнице забитых и пропущенных мячей в личных встречах. Судьба первого места решалась по разнице голов по итогам всего предварительного раунда. В заключительном туре «Астраханочке» нужно было как можно крупнее обыгрывать «Уфу-Алису», а «Ладе» — «АГУ-Адыиф». Соперники справились со своей задачей, но тольяттинский клуб сумел обеспечить себе разницу лучше и в результате стал по итогам предварительного этапа первым. Вторую строчку заняла «Астраханочка», третьим стал «Ростов-Дон».

НАДЕЖДЫ «КУБАНИ»

Предварительный этап чемпионата России также запомнился противостоянием «Кубани» и «Звезды» за четвертое место. Больше внимания было приковано к краснодарскому клубу, бронзовому призеру прошлого сезона. «Кубань» прогремела тем, что усилила тренерский штаб легендарным Александром Тарасиковым, стоявшим у истоков создания команды. Этот ход вполне себя оправдал. Пусть «Кубань» уступила всем своим конкурентам, оказавшимся выше, но команда смотрелась более стабильно и сумела обойти «Звезду».

Возможно, желто-зеленым было бы по силам подняться и в тройку лидеров, но на краснодарский клуб неожиданно обрушились кадровые проблемы — эпидемия травм, плюс еще несколько гандболисток завершили карьеры. «Кубань» в итоге стала четвертой, но под занавес предварительного раунда, когда на протяжении 52 минут доминировала в игре с «Ладой», показала, что ее списывать со счетов рано и в плей-офф себя еще покажет.

Заметной получилась и борьба за восьмую строчку, которая развернулась между «Динамо-Синарой» и «АГУ-Адыиф». В результате последний участник плей-офф определился за тур до окончания предварительного этапа. Все было в руках «АГУ-Адыиф», которому нужно было набрать не менее трех очков. Но команда Александра Реввы не нашла в себе силы добиться нужного результата. «АГУ-Адыиф» сначала уступил «Университету», затем «Уфе-Алисе», и заветное место в плей-офф получило «Динамо-Синара».

В результате определились следующие пары ¼ финала:

«Лада» — «Динамо-Синара».

«Астраханочка» — «Университет».

«Ростов-Дон» — «Ставрополье-СКФУ».

«Кубань» — «Звезда».

Серия в женской Суперлиге длится до двух побед. Плей-офф начнется 30 марта, и это будет захватывающе и интересно!

АРТЕМ ЛИСОВСКИЙ

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